Die Fundamente des Vorgängerbaus der Lambertikirche sind bereits wieder unter dem neuen Pflaster verschwunden. Die Stadt Ochtrup möchte ihren Verlauf aber sichtbar machen. Der Bauausschuss war am Dienstagabend geteilter Meinung. Nun soll der Rat entscheiden. Foto: Anne Steven

Die Stadt Ochtrup möchte die alten Fundamente der Vorgängerkirche von St. Lamberti im Pflaster sichtbar machen. Doch eine Variante mit einem Bronzeband ist teuer. Am Dienstagabend diskutierte der Ausschuss für Planen und Bauen über dieses Thema.

Von Anne Steven

Der Ausschuss für Planen und Bauen war sich am Dienstagabend einig und auch wieder nicht. In der Sitzung ging es um die verborgenen Fundamente des Vorgängerbaus der heutigen Lambertikirche. Die Verwaltung hatte vorgeschlagen, diese im Pflaster des Lambertikirchplatzes sichtbar zu machen und dazu zwei mögliche Varianten ausgearbeitet.

Eine sieht vor, den Verlauf des Fundaments mit einer Bronzebänderung im Pflaster darzustellen. Die Kosten würden sich auf circa 27 000 Euro belaufen, wobei 16 000 Euro auf Material- und circa 11 000 Euro auf Einbaukosten entfielen. Sollten sich die Politiker zudem für eine Beschriftung des Bronzebandes entscheiden, kämen pro Buchstabe 28 Euro hinzu.

Aufgrund der hohen Kosten, hatte die Verwaltung noch eine zweite, deutlich günstigere Variante in Petto. Doch der Vorschlag, die alten Kirchenfundamente nicht als durchgängiges Band, sondern nur durch eine punktuelle Darstellung sichtbar zu machen – hier kämen lediglich Kosten in Höhe von 3000 Euro auf die Stadt zu – stieß bei allen Fraktionen auf Ablehnung.

„Die punktuelle Lösung kann ich überhaupt nicht nachvollziehen“, meinte Hajo Steffers. Doch der Fraktionschef der CDU wollte sich auch nicht für die durchgehende Variante erwärmen. „Ich würde es lassen“, riet Steffers und betonte, dass seiner Meinung nach eine Informations-Stele vollkommen ausreichen würde. Noch deutlicher wurde Hermann Schwartbeck (CDU): „Ich finde, das ist rausgeschmissenes Geld. Ich bin in St. Lamberti getauft worden, dort zur Kommunion und zur Firmung gegangen und mir hat das nie gefehlt, nicht zu wissen, wo das Fundament ist. Ich bin dagegen.“

Ganz anders sah das Claudia Fremann. Die Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler klammerte ebenfalls die punktuelle Darstellung der Fundament aus, plädierte allerdings für ein Bronzeband. „Wir sollten die Geschichte unserer Stadt erlebbar machen“, appellierte sie an die Mitglieder des Ausschusses.

Auch die FDP-Fraktion konnte sich eine durchgehende Sichtbarmachung vorstellen. Martin Kippelt schlug zudem vor, statt Bronze Klinkersteine zu verwenden. „Das dürfte die Kosten doch erheblich reduzieren“, so der FDP-Mann. Daraufhin regte Bauamtsleiterin Karin Korten an, eine Variante mit Sandstein zu prüfen, um den Bezug zur Kirche herzustellen.

Die Kirchengemeinde stünde einer Bänderung positiv gegenüber, informierte Korten auf Nachfrage. Daraufhin wollte Hajo Steffers wissen, wie es mit einer finanziellen Beteiligung der Pfarrei aussehe. Korten versprach, diesbezüglich bei Pfarrer Stefan Höstrup anzuklopfen.

Die Ausschussmitglieder verwiesen das Thema in die Ratssitzung am 1. Juni (Donnerstag). Bis dahin will die Verwaltung die Kosten für eine Variante mit Sandstein oder Klinker prüfen.