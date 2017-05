„The Sophisticated Ladies and Gents“ laden am 13. und 14. Juni zu Konzerten in die Aula des Schulzentrums ein. Foto: Martin Fahlbusch

Sie scharren schon mit den Hufen: Hinter den Musikern der „Sophisticated Ladies and Gents“, der Big Band des Städtischen Gymnasiums liegt ein ganzes Schuljahr, vollgepackt mit Proben und Musik. Nun sind es nur noch wenige Wochen bis ihre beiden Konzerte in der Aula des Schulzentrums am 13. und 14. Juni (Dienstag und Mittwoch) stattfinden werden.

Die Band zieht mit „Fantasy“, so der aktuelle Name des Programms, den Hut vor Maurice White, dem 2016 verstorbenen Sänger und Mitbegründer der legendären Showband „Earth, Wind & Fire“. „Die Big Band möchte etwas von dem Feuer und der atemberaubenden Stimmung dieser neunköpfigen Formation auf die Bühne zaubern“, heißt es in einer Ankündigung.

Die 35 jungen Musiker seien dazu bereits bis in die Haarspitzen gespannt und bestens vorbereitet. Dass die Besetzung von Jahr zu Jahr wechselt – in diesem Jahr legen gleich elf Bandmitglieder ihr Abitur ab – stelle kein wirkliches Problem dar. „Es ist eine Herausforderung und Belebung zugleich, wenn sich die Band immer wieder verjüngt“ wird Big-Band-Leiter Christoph Bumm-Dawin in der Ankündigung zitiert. Die gemeinsame Fahrt im Frühjahr, zahlreiche kleine Zusatzauftritte am Haddorfer See, in Metelen oder im DOC und nicht zuletzt das Big-Band-Konzert als gemeinsames Ziel schweißten die jungen Musiker schon nach kurzer Zeit zu einer Einheit zusammen. So habe es die Band geschafft, neben viel „Earth, Wind & Fire“-Musik auch zahlreiche weitere Hits und musikalische Überraschungen vorzubereiten. „Das Publikum darf gespannt sein“, kündigen die jungen Musiker an.