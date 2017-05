Seitdem der Wirtschaftsweg Schöneberg in der Oster-Bauerschfat ausgebaut ist, hat sich für die Anlieger nicht nur die Optik verändert. Sie ärgern sich seither häufig über Autofahrer, die die breite Straße als Rennstrecke nutzen. Die Stadt Ochtrup will nun Maßnahmen ergreifen.

Von Anne Steven

Abgesehen von der Fahrbahnbreite hat sich am Wirtschaftsweg Schöneberg nicht viel verändert. Zumindest auf den ersten Blick scheint das so zu sein. Doch Astrid und Christof Gemen wissen es besser.

Statt eines schmalen Fahrradpättchens zweigt seit Ende vergangenen Jahres eine 5,50 Meter breite, asphaltierte Fahrbahn vom Kranenbült ab. Damit haben sich die Gemens, die direkt an dieser Abzweigung wohnen, inzwischen abgefunden. Doch womit sie sich nicht zufrieden geben können, ist das Tempo, mit dem Autos und auch viele Lkw seit der Ertüchtigung des Wirtschaftsweges an ihrem Haus vorbeirasen.

Rückblick: Die Anlieger des Kranenbülts, des Postdamms, der Rosenstraße und des Auster­eschs hatten sich ursprünglich gegen den Ausbau des Schönebergs gewehrt (wir berichteten). Trotzdem wurde der Wirtschaftsweg ausgebaut, aber die Stadt ergriff auch verschiedene Maßnahmen, um den Anliegern entgegenzukommen: Die Ortseingangsschilder im Bereich Pröpstinghoff und Kranenbült wurden nach hinten versetzt. Damit ist der Schöneberg eine innerörtliche Straße, auf der Tempo 50 gilt. Am Kranenbült ist Tempo 30 vorgeschrieben.

Poller an den Seitenstreifen sorgen zudem dafür, dass sich Begegnungsverkehr nicht mehr so leicht ausweichen kann und deshalb langsamer fährt. „Das funktioniert gut“, betont Christof Gemen. Anders jedoch am Schöneberg. Kaum ein Autofahrer halte sich dort an das Tempolimit, haben Astrid und Christof Gemen festgestellt. „Das Problem ist nicht das Verkehrsaufkommen, sondern wie schnell und rücksichtslos hier gefahren wird“, machte Astrid Gemen im Gespräch mit dieser Zeitung deutlich. „Das ist eine richtige Rennstrecke.“ Sie werde regelmäßig auch von Spaziergängern, die den Weg nach wie vor nutzten, auf diese Problematik angesprochen. Und auch sie selbst habe es mehrfach erlebt. „Das kann es nicht sein“, ärgert sie sich. Damit weder ihr kleiner Sohn Jonas noch einer ihrer Hunde vom Garten aus unverhofft auf den Wirtschaftsweg gelangt und vor ein Auto läuft, hat das Ehepaar einen 1,40 Meter hohen Zaun um sein Grundstück gezogen.

Seine Forderung: Der Schöneberg soll in Höhe des geplanten Parkplatzes für das erweiterte DOC abgepollert werden, damit die Straße nicht mehr durchgängig befahrbar ist und somit nicht mehr als Schleichweg und Rennstrecke genutzt werden kann. „Da spricht nichts dagegen. Der Investor war mit diesem Vorschlag auch einverstanden“, betont Christof Gemen. Ein entsprechender Antrag bei der Stadt Ochtrup sei allerdings zunächst zurückgestellt worden. Warum, das versteht die Familie nicht, und fühlt sich verschaukelt. „Wir werden nicht ernst genommen“, ist der Ochtruper überzeugt.

Dem widerspricht Bürgermeister Kai Hutzenlaub jedoch. „Wir nehmen das sehr wohl ernst“, betonte der Verwaltungschef auf Anfrage dieser Zeitung. Es sei nur nicht ganz einfach, einen Konsens zu finden, mit dem alle Beteiligten leben könnten. Beteiligt seien nämlich nicht nur die Stadt Ochtrup, die Anlieger und der Investor. Die Kommune müsse sich zudem auch an Vorgaben des Kreises halten. Und die sehen beispielsweise vor, dass innerorts keine Tempo-50-Schilder mehr aufgestellt werden dürfen. Hutzenlaub weiß aber auch, dass sich viele Autofahrer überhaupt nicht bewusst seien, dass am Schöneberg Tempo 50 gelte. Deshalb sollen die Ortseingangsschilder nun erneut versetzt und der Schöneberg wieder ein außerörtlicher Wirtschaftsweg werden – mit entsprechender Geschwindigkeitsbegrenzung und Hinweisschildern.

Grundsätzlich möchte die Verwaltung das „subjektive Empfinden der Anlieger“ mit realen Zahlen „objektivieren“, wie Hutzenlaub es ausdrückte. Heißt: Am Schöneberg sollen zeitnah sowohl Verkehrszählungen als auch Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt werden. „Uns ist wichtig, dass wir auf der Basis von Zahlen etwas machen und nicht auf der Grundlage von Gefühlen“, betonte der Bürgermeister.