Von Maximilian Stascheit

Günther Hoffstedde wollte die Hände schon in die Höhe reißen. Nachdem er das Zielobjekt beim Vogelschießen des Schützenvereins Welbergen am Donnerstag mit dem 294. Schuss gehörig zum Wackeln gebracht hatte, sah es danach aus, als würde das hölzerne Federvieh sofort den Sinkflug antreten. Der Vogel allerdings klammerte sich noch einmal mit letzten Kräften an die Stange und sorgte damit für reichlich Turbulenzen bei den Herrschaften am Schießstand. Denn jeder, der den taumelnden Vogel da oben schweben sah, wusste: Jetzt ein halbwegs gezielter Schuss – und das Flugobjekt würde endgültig die Reise Richtung Erdboden antreten.

So wollten die ersten Schützenbrüder schon voreilig Helmut Dankbar beglückwünschen, der ganz vorne in der Reihe von mehr als 15 Königsanwärtern stand. Im entscheidenden Moment schien ihm das Amt des Regenten allerdings doch eine Menge Respekt einzuflößen, sodass er spontan seinen Verzicht auf den Schuss verkündete. Und dann war mit Michel Wessels ein 23-jähriger Jungspund an der Reihe, der sich über die Folgen seiner nächsten Amtshandlung in diesem Moment überhaupt keine Gedanken zu machen schien. Er schritt zum Gewehr, schoss und traf.

Während insbesondere seine Kollegen vom Stammtisch „Pils-Bier-Mafia“ ihren neuen Regenten frenetisch feierten, beschäftigten sich die Verantwortlichen von Vereins- und Festvorstand mit einer ganz anderen Frage: Wer wird denn jetzt Königin?

Gleich mehrere Namen kursierten unter der Vogelstange, bis sich schließlich Lina Hetkämper ihren Weg durch die euphorisierte Menge bahnte. Die 19-Jährige hatte sich erst wenige Stunden zuvor spontan dazu entschieden, Michel Wessels am Abend bei der Polonaise zu begleiten. Nun durfte sie sich sogar mit ihm in die Kutsche setzen.

Vorausgegangen war dem turbulenten Finale ein spannendes Schießen bei absoluter Dorffestatmosphäre. Denn Vogelbauer Willi Focke hatte sich offensichtlich große Mühe gegeben, ein besonders schusssicheres Zielobjekt zu bauen, um seinen Bruder Andreas Focke noch möglichst lange auf dem Thron halten zu können.

Für einen bewegenden Moment hatte am Morgen Oberst Jens Brinkschmidt gesorgt, der in seiner Rede die Erlebnisse seines Großvaters im Zweiten Weltkrieg thematisierte. „Wir sollten uns nicht darüber ärgern, was uns fehlt, und uns streiten, sondern uns über das freuen, was wir haben“, sagte er. Auch das ist Schützenfest.