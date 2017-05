Von Anne Spill

Die alte Handskizze von 1596 zeigt es ganz deutlich: Die ehemals fünf Bastionen entlang der Ochtruper Ortsbefestigung hatten keine quadratische Fläche, sondern liefen spitz zu. Eine Erkenntnis, die jetzt auch in die Pläne zur Neugestaltung der Wallanlagen eingeflossen ist. Den aktuellen Entwurf für den Standort B, die frühere Bastion im Südwesten, stellte Landschaftsarchitektin Irene Lohaus dem Ausschuss für Planen und Bauen in seiner jüngsten Sitzung vor.

Im März – nach der Beteiligung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen – hatte das Büro Lohaus und Carl dem Gremium bereits drei Varianten der „neuen“ Bastion präsentiert. Daraus entwickelten die Fachleute einen Entwurf, der sowohl die Anregungen der Politiker als auch die Ergebnisse von Gutachten und der Abstimmung mit der Denkmalpflege berücksichtigt.

Der Plan sieht vor, diesen Teil der früheren Festungsanlage neu aufzubauen und dabei möglichst viel des alten Sandsteins wiederzuverwenden. In Anlehnung an die ursprüngliche Form soll die Mauer künftig spitz zulaufen – und eine deutliche Höhe erreichen: „Die Denkmalpflege wünscht sich, dass der wehrhafte Charakter betont wird“, machte Irene Lohaus deutlich. Gleichzeitig müssten allerdings die Sicherheitsbestimmungen für einen Neubau eingehalten werden. Die Planer schlagen daher vor, die Mauer mit einer Art Reling zu versehen.

Um den barrierefreien Zugang zu ermöglichen, sieht der Entwurf eine sanft ansteigende Rampe auf der Westseite der Bastion vor. Der Bereich vor der Tanzschule sowie die Grünfläche am Modehaus sollen über Stufen miteinander verbunden werden. Dort haben die Architekten nun auch das von den Kindern gewünschte Klettergerüst, das vom Plateau der Bastion hinunter auf die Spielwiese führt, eingeplant. In den Rasen eingelassen werden sollen außerdem drei Trampoline.

Die Bäume, erläuterte Lohaus weiter, könnten laut einem Gutachten nur zum Teil erhalten bleiben. Der Ahorn auf der Bastion zum Beispiel müsse weichen – soll aber ersetzt werden. Um das schattenspendende Grün herum schlagen die Planer ein Sitzpodest als Ergänzung zu den vorgesehenen Bänken vor. Letztere sollen vom Typus her dem entsprechen, was die Ochtruper Politiker bereits für schön befunden haben – genau wie die anderen Ausstattungselemente, also Leuchten, Mülleimer oder Fahrradbügel.

Was das Material für die Stufen und den Wallweg betrifft, hatte Lohaus gleich mehrere Vorschläge parat. Neben Sandstein könnte Betonstein in Grau oder Beige zum Einsatz kommen. Auch Klinker wäre denkbar.

Die Wahl des Materials hat natürlich auch Einfluss auf die Kosten – die das Büro zurzeit mit insgesamt rund 495 000 Euro beziffert. Demgegenüber stehen laut einer Sitzungsvorlage der Ochtruper Verwaltung „Städtebaufördermittel in Höhe von 362 000 Euro zuwendungsfähige Kosten“.

Die Mitglieder des Ausschusses für Planen und Bauen sahen nach der Präsentation weiteren Beratungsbedarf in den Fraktionen und verwiesen das Thema an den Rat. Dieser tagt am Donnerstag (1. Juni) um 18.30 Uhr in der Gaststätte Happens Hof.