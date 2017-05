Gefeiert wird vom 2. bis 5. Juni (Freitag bis Montag) auf dem Festplatz in der Waist (Weiner 245a). Dort werden am Samstagabend beim Flutlichtschießen die Nachfolger für das amtierende Kaiserpaar Bernd und Inga Höfting gesucht, dessen Regentschaft nach fünf Jahren zu Ende geht.

Die vergangenen Wochen standen für die Schützenbrüder ganz im Zeichen der Vorbereitung. So wurden unter anderem der Festplatz hergerichtet, die Fahne zum Festplatz gebracht und die Plaketten der ehemaligen und amtierenden Majestäten auf Hochglanz poliert. Der Vogel und die Insignien des Vereins sind seit Dienstag im Modegeschäft Theo Dreier an der Weinerstraße 20 zu sehen.

Im Anschluss an die Schützenmesse und während des Flutlichtschießens sammeln einige Schützenbrüder Spenden für die Kinderkrebshilfe Münster. „Als Anreiz für möglichst viele und große Beträge bekommt jeder Spender ein Dankeschön in flüssiger Form“, schreiben die Waister Junggesellen in einer Ankündigung. Zusammen mit den gesammelten Strafen von Major Tobias Bußmann soll wieder eine große Summe für die Kinderkrebshilfe zusammenkommen, hoffen die Schützen.

Der Verein lädt alle Freunde und Interessierten zu den öffentlichen Veranstaltungen ein, heißt es im Pressetext abschließend.