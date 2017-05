Endlich hat er es geschafft! Stefan Eschhues, erster Vorsitzender des Schützenvereins Einigkeit, regiert nun auch als neuer König über seine Mannen. In einem hochspannenden Zweikampf mit Gerätewart Theo Nacke jr. war das Glück mit dem 217. Vogelschuss nach mehreren Anläufen in den vergangenen Jahren Stefan Eschhues hold.

Mit seiner Ehefrau ist ihm eine ebenbürtige Partnerin zur Seite gestellt: Iris Eschhues ist amtierende Königin der Damenschützen. Als Ehrendamen fungieren weiterhin Martina Leveling und Monika Kuhmann.

„Man schafft es ja nirgends sonst, König zu werden außer in einem Schützenverein“, kommentierte der seit 2015 amtierende König Günther Strüwing noch einmal die letzten Minuten seiner Regentschaftszeit mit einem Augenzwinkern. Gern hätte er ein weiteres Mal um die Königswürde geschossen. Doch das wollten auch andere. Ruckzuck hatte der hölzerne Vogel im Geschossfang bereits in den ersten Minuten des Gewehrfeuers nicht nur Federn, sondern beide Flügel lassen müssen. Umso hartnäckiger hielt sich das Vieh dann an der Stange. Mit jedem Schuss rieselten die Späne aus dem Korpus wie Schnee zur Erde oder flogen Holzsplitter wie Schrapnellen durch die Luft, doch mehr passierte lange nicht.

Fotostrecke: Schützenfest Einigkeit Fotostrecke Foto: Sabine Sitte

Die Schießwarte Hugo Schöpping und Herrmann Josef Kuhmann hatten alle Hände voll zu tun: Der Andrang am Gewehr hielt sich bis zur Dämmerung und ein stetiger Geruch von Pulverdampf lag in der Luft der Schießarena. Mit dem Flutlicht hatte sich die Zahl der Anwärter auf den Königsthron auf drei reduziert: Stefan Eschhues, Theo Nacke jr. und Andreas „Eatsy“ Wiggenhorn traten in wilder Entschlossenheit an das Gewehr. Für die anwesenden Schützenbrüder keine unbekannte Konstellation – seit einigen Königsschießen der vergangenen Jahre haben sich die drei Kandidaten bereits dramatische Wettkämpfe geliefert. Doch letzten Endes hatte bisher immer ein anderer das gewichtige Quäntchen Glück.

Nach einem gefährlichen Wackler des hölzernen Vogels überließ „Eatsy“ Wiggenhorn in diesem Jahr den beiden Vereinsvorständlern das Feld. Schießwart Hugo Schöpping überprüfte mit Kennerblick durch das Fernglas das arg lädierte Federvieh und war sich sicher: Das war nur noch eine Sache von Minuten oder wenigen Schuss. Im Publikum wuchs die Spannung und die Tabletts mit den Sektgläsern wurden in die Rotunde getragen. Nervenkitzel auch für Stefan Eschhues und Theo Nacke jr. Endlich der erlösende Moment: Der Fall des Vogelkorpus ging im Jubel der Menschenmenge unter. Stefan Eschhues riss erleichtert die Arme nach oben und ließ sich auf den Schultern seiner Offiziere hochleben.