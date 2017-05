Eine fünffache Mutter aus Ochtrup schreibt aus Spaß an der Freud, in ihrer Freizeit, dann, wenn die Kinder im Bett sind. Hobby-Autorin Stephanie Ermke arbeitet bereits an einer Fortsetzung ihres Romans „Frau Mönninghoff!“.

Von Anne Steven

Ein Bücherwurm im herkömmlichen Sinne ist Stephanie Ermke nun wirklich nicht. Bücher lesen, das war nie so ihr Ding. Eigentlich war es bis dato immer ihr Mann Matthias, der in der Familie den Lesestoff herbeischaffte und für volle Bücherregale sorgte. Und eigentlich war es auch sein Traum, einmal selbst ein Buch zu schreiben. Wie gesagt: eigentlich. Denn jetzt hat seine Frau diesen Traum in die Tat umgesetzt und ein Buch verfasst. Seit Kurzem ist es im Handel erhältlich.

„Wir saßen ganz gemütlich zusammen, haben Kaffee getrunken und ich habe – mal wieder – verträumt aus dem Fenster geschaut“, blickt die 36-jährige Ochtruperin zurück. Auf Nachfrage ihres Mannes habe sie ihm dann erzählt, was beziehungsweise vielmehr welche Geschichte ihr da gerade durch den Kopf ging. „Und da hat er zu mir gesagt: ‚Tu mir bitte einen Gefallen und schreib das auf’“, erinnert sich Stephanie Ermke noch gut.

Einen Tag später sammelte der Familienvater ihre fünf Kinder zusammen, baute seiner Frau den Laptop auf und entschwand mit dem Nachwuchs in Richtung Stadtpark. Und Stephanie Ermke? Die fing an zu schreiben. „Das hat so viel Spaß gemacht“, berichtet sie von einer wahren Schreibwut, die die fünffache Mütter meistens in den Abendstunden, wenn die Kinder im Bett waren, ergriff.

Nur zweieinhalb Monate später war die Geschichte fertig. Der Titel: „Frau Mönninghoff!“. „Das Schreiben ist für mich wie eine Sucht. Man taucht gedanklich derart tief in eine zweite Welt ein, dass einem die Romanfiguren und die verschiedenen Situationen in diesen Momenten absolut real erscheinen“, erzählt die begeisterte Hobby-Autorin.

„Am 31. Dezember vergangenen Jahres habe ich das noch unkorrigierte Manuskript drei, vier Personen zum Lesen gegeben“, berichtet die gelernte Bürokauffrau und Finanzbuchhalterin von ihrem weiteren Vorgehen. Die Resonanz sei durchweg positiv gewesen. Ein wenig überrascht, aber auch wahnsinnig stolz ob dieses zum Teil begeisterten Feedbacks ließ sie noch weitere Menschen in ihrem näheren Umfeld das Werk probelesen. „Die konnten es alle nicht weglegen“, erzählt die Och­truperin. Eine Bekannte habe das 382 Seiten starke Buch gar innerhalb von 24 Stunden verschlungen.

Die Freude war natürlich groß, und damit rückte auch die Frage nach einer möglichen Veröffentlichung näher. Doch viel Geld in einen professionellen Lektor investieren, lange auf eine Rückmeldung von Verlagen warten, fremde Menschen an ihrem Buch herumkritteln lassen und es dann womöglich ändern müssen? Nein, das wollte Ermke nicht. „Ich in ein Mensch, der handelt und ungerne wartet“, beschreibt die Ochtruperin sich selbst. Ihr Buch, das sei für sie wie ihr sechstes Kind. Da wollte sie niemandem ein Mitspracherecht einräumen. Somit nahm sie die Veröffentlichung selbst in die Hand. Kurzerhand gründete sie ihren eigenen Verlag, in dem im April ihr erstes Buch erschien. Doch nicht nur die Geschichte selbst ist von Ermke. Auch das Cover und die gesamte Gestaltung stammen von ihr. „Das ist komplett auf meinem Mist gewachsen“, sagt die Autorin mit einem Schmunzeln.

Und ihr Mann? Der ist bärenstolz auf das Werk seiner Frau, das nun im Buchhandel erhältlich ist. „Frau Mönninghoff!“ sei ein Beziehungsroman, erzählt die Autorin. Ein Frauenbuch? „Ja, schon, aber auch für Männer.“ Und wer Teil eins verschlungen hat, darf sich schon auf die Fortsetzung freuen. Denn an der schreibt Stephanie Ermke bereits.