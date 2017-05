„Die ersten Termine wie die Weinprobe, das Vogelausgraben und das Vogelausstellen in der Sparkasse waren schon ein toller Auftakt für das diesjährige Schützenfest“, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Weiter geht es am Freitag (2. Juni) mit dem Schmücken des Festplatzes und des Dorfes.

Am Samstag (3. Juni) startet das Programm der Schützen um 15 Uhr mit dem Grünholen. Ab etwa 19 Uhr wird der Vogel beim König einholt. Im Anschluss findet ab ungefähr 20.30 Uhr ein gemeinsamer Ausklang mit Musik in der Vechtehalle statt. „Hierzu sind alle Schützen und deren Schützenbräute eingeladen“, schreibt der Verein.

Am Sonntag (4. Juni) übernimmt der Spielmannszug Weiner-Schützen um 6 Uhr das Wecken. Um 8.45 Uhr treffen sich die Schützenbrüder zum Schweigemarsch an der Kirche. Um 10 Uhr schließt sich der Kirchgang an. Um den alten König von zu Hause abzuholen, treten die Schützen um 13.30 Uhr an der Vechtehalle an. Danach marschieren sie zum Schützenbusch ab, wo unter musikalischer Begleitung des Spielmannszugs Weiner-Schützen und der Feuerwehrkapelle aus Wettringen das Vogelschießen über die Bühne geht. Nach dem Königsschuss findet um ungefähr 18 Uhr die Proklamation des neuen Regenten statt. Im Anschluss heißt es: Abmarsch zum Festkommers in der Vechtehalle.

Gemeinsam mit dem amtierenden Kinderschützenkönigspaar treten die Erwachsenen am Montag (5. Juni) um 9.50 Uhr vor der Kirche zum Hochamt an. Ab 11 Uhr schließt sich der Familienfrühschoppen mit Kinderschützenfest an. Paul Möhring und Franka Tappe möchten die Kette und Krone weitergeben. Um 14 Uhr wird der neue Kinderschützenkönig nach Hause gebracht. Um 18.30 zieht die große Polonaise von der Vechtehalle aus durch den Ort. Im Anschluss daran startet der interne Königsball mit Ehrungen der Jubelkönige.

Am Dienstag (6. Juni) treffen sich die Langenhorster Schützenbrüder ab 11 Uhr zum Frühschoppen und Ausklang des Schützenfestes unter den Kastanien an der Vechthalle.