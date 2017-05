Ein Höhepunkt beim Zeltlager der Jugendabteilung des Reit- und Fahrvereins Ochtrup, das kürzlich wieder anstand, war die Nachtwanderung. Auf dem Programm stand außerdem der „Robinson-Tag“. „Ein Spiel, das es bereits während der alten Reithallenzeiten um die 80er/ 90er Jahre beim Zeltlager gab“, schreibt der Verein in einem Pressebericht. Die Kinder werden dabei in Gruppen in der Bauerschaft ausgesetzt und müssen den Weg zur Reithalle zurückfinden – natürlich in der heutigen Zeit ohne Handy. Das bunt bemalte Banner wurde in diesem Jahr nicht gestohlen, schreibt die Jugendabteilung weiter.