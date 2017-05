Von Irmgard Tappe

Das Unternehmen hat sein digitales Konzept jüngst beim „Innovationstag Mittelstand“ in Berlin vorgestellt. „Wir haben unsere Forschungsergebnisse in einer realen und virtuellen Show präsentiert. Es war ein voller Erfolg“, berichtet Schlütter. Zuerst erscheinen ein „Blanko-Model“ und Teile eines Zuschnitts dreidimensional auf einer Leinwand. Dann werden die Schnittteile am Körper des Models positioniert und simulativ vernäht. Im Nu ist das virtuelle Kleid in Konfektionsgröße 38 fertiggestellt. „Bei diesem Verfahren können wir bereits vor der Produktion exakt feststellen, ob Schnitt und Design harmonieren“, nennt Rose einen Vorteil, der Zeit spart und zugleich auf die Maße und Wünsche der künftigen Trägerinnen zugeschnitten ist. Denn dieses Verfahren macht es möglich, im Vorfeld ein Bekleidungsmodell in allen Konfektionsgrößen virtuell durchzuspielen. Zum Beispiel lassen sich Möglichkeiten erarbeiten, die Fettpölsterchen kaschieren, damit das besagte Kleidungsstück auch Frauen mit Konfektionsgröße 46 optisch schlanker erscheinen lässt.

„Nach diesem Verfahren, das wir seit Anfang 2017 anwenden, lässt sich die gesamte Prozesskette der Anfertigung eines Kleidungsstückes bereits im Vorfeld virtuell untersuchen“, erklärt Schlütter.

Außerdem – und das ist nach Aussagen der Fachfrau ein wesentlicher Fortschritt – können die Farbdrucke ebenfalls nach digitalem Verfahren ausgelotet werden. „Jede Farbe hat zig unterschiedliche Nuancen“, sagt Schlütter und demonstriert das anhand einer Farbpalette. Fakt sei, dass eine Richtfarbe auf unterschiedlichen Naturfasern auch mit unterschiedlichen Nuancen reagiere. Aber durch die neue Herangehensweise blieben die Farbeffekte innerhalb einer Kollektion selbst bei wechselnden Materialien konstant. Ein Kleid aus Baumwolle zum Beispiel und das dazugehörige Strickjäckchen harmonierten farblich perfekt, wenn das Unternehmen dieses Verfahren anwende.

Seit 2013 erforscht ein fünfköpfiges Team der Firma Bianca-Moden die virtuelle Produktentwicklung in Zusammenarbeit mit der Hochschule Niederrhein. „Aber alle Mitarbeiter haben uns dabei unterstützt. Wir sind auf jeden Einzelnen angewiesen. Nur so ist es möglich, dass wir solche Projekte neben der täglichen Arbeit überhaupt umsetzen können“, betont Maike Schlütter.

Das vom Bundeswirtschaftsministerium geförderte „Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand“ (ZIM) unterstützt die Projektarbeit des Ochtruper Unternehmens. Insgesamt waren bei der Präsentation in Berlin 300 mittelständische Unternehmen verschiedener Branchen aus dem gesamten Bundesgebiet vertreten, um ihre Projekte vor 2000 Gästen zu präsentieren.