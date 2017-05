Von Anne Steven

Die Flächen seien soweit gepflastert, dass dort ein fußläufiger Durchgang provisorisch wieder ermöglicht werden könne, teilte Bauamtsleiterin Karin Korten in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Planen und Bauen mit.

Demnach seien nun das Eiscafé „San Remo“, das Reisebüro van Almsick und auch die Gaststätte Kock wieder von der Bültstraße und von der Mühlenstraße aus erreichbar. „Der Kircheneingang gegenüber der Gaststätte Kock sowie der Eingang zur Sakristei bleiben aber noch gesperrt“, informierte Korten.

Auch die vorbereitenden Erdbaumaßnahmen für die Pflasterung und die Polleranlagen im Bereich von Mühlen- und Kolpingstraße seien weitgehend abgeschlossen. Mit der Sperrung dieses Areals – zumindest für den motorisierten Durchgangsverkehr – können sich die Ochtruper indes schon einmal anfreunden. Denn auch nach Beendigung der Baumaßnahme ist Autos und Lkw die Durchfahrt untersagt. Fußgänger und Fahrradfahrer dürfen weiterhin passieren.

Fotostrecke: Fortschritt am Lambertikirchplatz Fotostrecke Foto: Anne Steven

Aktuell ist das Restaurant „Odysseus“ weiterhin fußläufig über den Ostwall und die Kolpingstraße, der Friseursalon Dorsten über den Kniepenkamp und die Kirche über alle drei Eingänge von der Bültstraße aus erreichbar.

„Fußgänger, die in Richtung Dränkekreisel gehen möchten, können zusätzlich den Durchgang an der Sparkasse nutzen, über den Parkplatz zum Ostwall gehen und dann ihren Weg weiter in Richtung Bültstraße fortsetzen“, informiert die Stadt Ochtrup auf ihrer Internetseite.

Ein Fortschritt der Arbeiten vermeldet die Stadt Ochtrup auch an der Ostseite der Kirche. Dort nimmt die neue Treppenanlage mehr und mehr Gestalt an.