In gemütlicher Atmosphäre wurde jetzt im Seniorenheim zu Abend gegessen.

Ein gemütliches Familienessen für die Bewohner und ihre Angehörigen stand jetzt in den Ochtruper Seniorenheimen auf dem Programm.

Zum ersten Mal boten die Seniorenheime Carl-Sonnenschein-Haus und Ferdinand-Tigges-Haus den Bewohnern und ihren Angehörigen die Möglichkeit, gemeinsam in einer gemütlichen Atmosphäre zu Abend zu essen. Im geschützten Rahmen der Einrichtung nahmen an drei Terminen mehr als 150 Gäste das Drei-Gänge-Menü ein und genossen es, von den Mitarbeitern der Küche und des Sozialen Dienstes verwöhnt zu werden. „Ich kann mit meiner Frau kein Restaurant besuchen“, wird ein Angehöriger in einem Pressebericht zitiert. „Aber das hier ist wirklich toll.“