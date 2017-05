Ein Verkehrsunfall, ein Einbruch und zwei Sachbeschädigungen, so lautet die Bilanz der Polizei in Ochtrup für das vergangene Wochenende.

Auf der Kreisstraße 65 in Welbergen hat sich am Samstagnachmittag ein Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden dabei drei Personen verletzt, eine von ihnen schwer. Gegen 16 Uhr wollte ein 19-jähriger Autofahrer aus Metelen in Höhe der Zufahrt des Schützenplatzes auf die Kreisstraße abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Wagen eines gleichaltrigen Ochtrupers, der sich auf der Vorfahrtstraße, aus seiner Sicht von links, genähert hatte. Beide Pkw wurden nach der Kollision in ein Maisfeld geschleudert. Der Ochtruper erlitt schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des anderen Wagens sowie eine 17-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt 10 000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Das gilt auch für eine Sachbeschädigung an der Lortzingstraße. Wie die Polizei am Montag mitteilte, stellte der Hausmeister des Gymnasiums am Samstagmorgen fest, dass in der Nacht zuvor auf dem Schulhof an der Lortzingstraße ein Baum abgeknickt worden war und dadurch ein Regenfallrohr an der Hauswand beschädigt wurde. Der Schaden beträgt etwa 1000 Euro.

Am Grünen Weg waren zwischen Donnerstag, 13.30 Uhr, und Samstag, 11 Uhr, Einbrecher unterwegs. Sie hebelten die Haustür eines Einfamilienhauses auf und durchsuchten es nach Wertgegenständen. Nach Polizeiangaben wurde eine noch unbekannte Summe Bargeld entwendet.

Vollkommen zerstört haben Unbekannte ein Toilettenhäuschen an der Rüenberger Straße. Zwischen Sonntag, 22 Uhr, und Montag, 7 Uhr, zündeten sie in dem Häuschen Böller. Der Schaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf etwa 1000 Euro.