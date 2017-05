Nach zwei Jahren geht die Amtszeit von Michel Brillert und Lisa Scheipers als Königspaar des Schützenvereins Oster zu Ende. Nachdem der neue Vogel getauft wurde, soll am Pfingstmontag ein neuer König ermittelt werden. „Alle Vorbereitungen für das Schützenfest sind getroffen und es kann am Freitag losgehen“, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung.

Nach zwei Jahren geht die Amtszeit von Michel Brillert und Lisa Scheipers als Königspaar des Schützenvereins Oster zu Ende. Nachdem der neue Vogel getauft wurde, soll am Pfingstmontag ein neuer König ermittelt werden. „Alle Vorbereitungen für das Schützenfest sind getroffen und es kann am Freitag losgehen“, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung. im Folgenden die Termine:

► Freitag ( 2. Juni ): Unter der Führung der Adjutanten treten die Schützen um 17 Uhr zum Grünholen an. Um 18 Uhr wird das Schützenfest beim König Michel Brillert, Oster 242, ausgegraben. Gegen 20 Uhr beginnt für alle Vereinsmitglieder plus Anhang der Dämmerschoppen im Festzelt. Für Unterhaltung sorgt DJ „Partyfire“.

► Samstag ( 3. Juni ): Um 17 Uhr treten alle Schützenbrüder mit Schützenhut am Festzelt zum Maibuchenholen beim diesjährigen Spender Heinz Niesing an. Ab 19 Uhr schmücken die Vereinsdamen das Festzelt, in dem um 20 Uhr ein öffentlicher Tanz mit Freunden und Gönnern des Vereins beginnt. Für die musikalische Unterhaltung ist die Tanzkapelle „Good Taste“ zuständig.

► Pfingstmontag ( 5. Juni ): Um 8 Uhr treten alle Schützenbrüder mit Schützenhut am Festzelt zum Kirchgang an. Mit dabei sind der Spielmannszug Lamberti-Mark und die Stadtkapelle. In Verbindung mit dem Rückmarsch zum Festzelt wird der Vogel am Schützenplatz abgeliefert. Um 13 Uhr treten die Schützenbrüder mit Hut und Stock mit Eichenlaub an der Auffahrt zum Hof Bode, Oster 516, an. Es folgen die Kommandoübergabe an Oberst Andre Meierlammers, das Ausholen der Fahne beim alten Fähnrich Rafael Bode und das Ausholen des Königspaares. Gegen 15 Uhr findet die Gefallenen- und Totenehrung am Ehrenmal statt. Das Vogelschießen beginnt um 15.30 Uhr. Anschließend wird die Königsproklamation auf dem Festplatz vollzogen, bevor um 20 Uhr der Königsball mit DJ „Partyfire“ startet.

► Dienstag ( 6. Juni ): Um 10 Uhr treten alle Schützenbrüder auf dem Festzelt zum Ausholen des neuen Königs an. Gegen 11.30 Uhr erfolgt der Rückmarsch zum Festzelt. Dort beginn um 12 Uhr der Familienfrühschoppen. Alle Angehörigen des Vereins sind willkommen. In diesem Rahmen wird auch zum ersten Frauenfrühschoppen eingeladen. Die Veranstaltung steht unter dem Motto „Trage etwas Rot an dir, dann sehen wir uns hier“. Um 19.30 Uhr treten Vorstand und Festvorstand, die Ehrenvorstandsmitglieder, der Kaiser sowie alle ehemaligen Könige und der neue König zum Aufmarsch in das Festzelt an. Um 20 Uhr startet dann der Festball mit Gästen des Königs und dem Nachbarverein Lamberti Mark. Für Tanzmusik sorgt die Band „Show Gun“.

► Mittwoch ( 7. Juni ): Um 11 Uhr beginnt der Schützenfestausklang mit einem Bummel durch den Vereinsbezirk. Ab 19 Uhr findet dann das Hühnersuppenessen mit dem Vergraben des Schützenfestes statt.