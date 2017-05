Eine dicke Überraschung haben die Brieftaubenzüchter der Reisevereinigung Ochtrup-Metelen am Wochenende erlebt: Ihre Tiere kehrten viel schneller nach Hause zurück, als zu erwarten gewesen war, heißt es in einem Pressebericht.

Die Tauben wurden am Samstag um 6.05 Uhr bei starkem Rückenwind zum sechsten Preisflug und zweiten Regionalflug ab Ansbach in der Nähe von Nürnberg (400 Kilometer Luftlinie) aufgelassen. Nach drei Stunden und 29 Minuten Flugzeit erreichte die erste Ochtruper Taube bei Hermann Lütkehermölle den heimatlichen Schlag und wurde um 9.34 Uhr konstatiert. Sie hatte also eine Durchschnittsgeschwindigkeit von etwa 115 Stundenkilometern erreicht.

Lütkehermölle gewann somit bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr einen Hochgeschwindigkeitsflug mit 1039 anderen Tauben in der RV Och­trup-Metelen. Er erzielte den vierten Platz im Regionalverband – der sich von Meppen bis Gronau und Nordhorn bis Rheine ausdehnt – mit 9822 Tauben.

Sehr gute Platzierungen auf diesem Flug erreichten neben Hermann Lütkehermölle (1., 7. und 19. Platz) Ludger Wilpers (2. und 13. Platz), Engelbert Franke (3. und 8. Platz), Heinz Dinkhoff (4. Platz), die Schlaggemeinschaft Nienhues und Sohn (5. Platz), Georg Holthenrich (6. Platz), Egon Schrick (9. Platz), die Schlaggemeinschaft Wiggenhorn und Sohn (10. Platz), Bernhard Zurich (11. Platz), Werner Arning (12. und 14. Platz), Heinz Eilert (16. Platz), Bernhard Jenneboer (17. Platz), Heinrich Krabbe (18. Platz) und Reiner Borgers (20. Platz).

Einige Züchter erreichten zum Teil sehr gute Ergebnisse mit einer Preisausbeute von 50 Prozent und mehr. „Günter Scheipers erzielte sogar das sehr seltene Kunststück, alle sechs Tauben in die Preise zu bringen“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Herausragende Leistungen erzielten auch Heinrich Krabbe (18 Tauben gesetzt/elf Preise), Ludger Wilpers (22/13), Bernhard Heitz (17/zehn), Andreas Pöhlker (31/18), Engelbert Franke (38/21), Walter Thihatmar (20/zehn) und Bernhard Zurich (16/acht).

In der RV-Meisterschaft führt nach sechs von geplanten 14 Flügen Heinz Dinkhoff vor Engelbert Franke und Norbert Brosda, informieren die Taubenzüchter. In der Weibchenmeisterschaft liegt Engelbert Franke vor An­dreas Pöhlker und Hermann Lütkehermölle, und in der Jährigenmeisterschaft führt Heinz Dinkhoff vor Norbert Brosda und Andreas Pöhlker. Das beste Männchen stellt derzeit Norbert Brosda, das beste Weibchen Engelbert Franke und die beste AS-Taube Hermann Lütkehermölle.