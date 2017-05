An den einzelnen Stationen der rekonstruierten römischen Stätten informierten sich die Schüler gegenseitig durch selbst verfasste Themenbeiträge, heißt es in einem Bericht der Schule.

Neben diesen spektakulären Bauten erlangten die Mädchen und Jungen außerdem Einblicke in die antike Herberge und Handwerkerhäuser sowie die imposante Stadtmauer mit ihren Wehrtürmen. Im römischen Museum war zudem die Ausgrabungsstätte der rudimentär erhaltenen Thermen zu besichtigen. Dort vertieften die Schüler ihr Vorwissen mittels eines Vortrages. Die Ochtruper nahmen außerdem an zwei interaktiven Workshops teil. So lernten die Schüler, wie Kinder in der Antike ihre Freizeit verbrachten. Im zweiten Workshop „Geschichte zum Anfassen“ betätigten sich die Sechstklässler als Archäologen, indem sie an verschiedenen Ausgrabungsstücken deren damalige Funktion deuteten.

Im rekonstruierten Amphitheater, das mit rund 10 000 Plätzen fast die gesamten Bewohner der Colonia aufnehmen konnte, erhielten die Schüler einen Einblick in die Welt der Gladiatoren.