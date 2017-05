Ochtrup -

Es ist eng geworden am Firmensitz von La Vida an der Mühlenstraße: Das Ochtruper Unternehmen ist in den vergangenen zehn Jahren stetig gewachsen – und braucht nun mehr Platz. Der entsteht zurzeit in direkter Nachbarschaft. Auf dem Grundstück zur Professor-Gärtner-Straße hin errichtet der Betrieb, der im Pflegesektor tätig ist, ein neues Gebäude.