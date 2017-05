Vor dem Amtsgericht in Steinfurt stand ein 45-jähriger Mann, der früher in Ochtrup wohnte. Foto: Mike Oelerich

Alkoholprobleme, Schulden ohne Ende, Beziehungsstress – und dann auch noch nachgewiesene Gedächtnisstörungen: All das bewog das Amtsgericht Steinfurt am Dienstag, das Betrugsverfahren gegen einen 45-jährigen Mann einzustellen.

Von Matthias Lehmkuhl

Dem einschlägig vorbestrafte Angeklagten wurde vorgeworfen, am 20. Januar 2016 auf einem Internetportal ein Vermessungsgerät verkauft, aber nicht verschickt zu haben. Zu dieser Zeit wohnte der Familienvater in Och­trup. 290 Euro bezahlte ein Käufer für den Apparat. Doch das Gerät kam nie bei ihm an. Nur weil der genutzte Bezahldienst eine Versicherung hatte, erhielt das geprellte Opfer sein Geld zurück.

Die Richterin hielt dem Beschuldigten Whats­App­ Nachrichten vor, aus denen eindeutig hervorging, dass der Täter dem Geschädigten eine Sendungsnummer zuschicken wollte. „Wissen Sie, Frau Richterin, zu dieser Zeit ging es mir sehr schlecht. Ich musste wegen einer Trennung Hals über Kopf ausziehen. Darüber hinaus leide ich wegen einer chronischen Entzündung im Kopf unter Gedächtnisstörungen“, erklärte der 45-Jährige, dessen Kopfprobleme attestiert sind.

Der nach fehlgeschlagener Selbstständigkeit hoch verschuldete Angeklagte hatte innerhalb weniger Monate eine Umzugsrallye hinter sich gebracht. Zunächst fand er eine Bleibe in Nottuln, dann in Löwenstein, bis er schließlich in Castrop-Rauxel landete, wo er heute noch wohnt. Die Richterin hielt ihm aber vor, dass er trotzdem dem Käufer alle nötigen Informationen hätte zukommen lassen können.

Der Anwalt des Angeklagten brachte vorsichtig eine Einstellung des Verfahrens ins Spiel. „Dafür ist mir das alles zu dünn, was Ihr Mandant ausgesagt hat. Zumal er die Tat unter doppelter Bewährung wegen Betruges begangen hat“, befand die Richterin. In einem früheren Prozess war der 45-Jährige bereits zu sechs Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt worden.

„Ich bin wegen meiner Krankheit nur für drei Stunden arbeitsfähig geschrieben worden“, begründete der Beschuldigte, weshalb er die verhängten Sozialstunden noch nicht ableistete. Nach reiflicher Überlegung stellten Staatsanwältin und Richterin dann doch das Verfahren ein.