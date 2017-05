Von Anne Steven

Die viele Arbeit und die Zeit, die in ihm steckt, ist dem schmalen, blauen Heft – auf den ersten Blick – nicht anzusehen. Unscheinbar liegt es da auf der Kaffeetafel im Alten Spieker in Langenhorst. Drumherum sitzen diejenigen, die verantwortlich sind für die 30. Ausgabe der „Ochtruper Heimatblätter“.

Das sind auf der einen Seite die Autoren, auf der anderen Seite diejenigen, die das ganze Drumherum erledigen. Denn bis so ein Heft fertig gedruckt auf dem Tisch liegt, braucht es zahlreiche fleißige Hände. In der Töpferstadt funktioniert das gut.

Angefangen hat alles im Jahr 1991. Damals zeichnete der Arbeitskreis „Geschichte und Altertumskunde“ des Heimatvereins unter anderem mit Anita Bender und Paul Brockhoff verantwortlich. Der damalige Vorsitzende des Heimatvereins, Adolf Berghaus, steuerte das Vorwort bei. Das Ziel, das die Heimatfreunde damals mit der Herausgabe der „Ochtruper Heimatblätter“ verfolgten, ist auch heute noch aktuell. Es geht darum, Wissenswertes und fast Vergessenes aus der Historie der Stadt und ihrer Menschen zu erhalten und die Verbundenheit mit ihr zu pflegen.

Heute heißt der Arbeitskreis „Heimatkunde“, und für die 30. Ausgabe hat Bürgermeister Kai Hutzenlaub ein Grußwort geschrieben. Die Gestaltung und alles drum herum ist die Aufgabe von Bruno Kippelt. „Du hast verdammt viel Anteil daran“, meint der Vorsitzende des Heimatvereins, Manfred Schründer, und blickt in die Kaffeerunde. Die Antwort: emsiges Nicken. Bruno Kippelt freut sich über dieses Lob, ist aber auch ein wenig beschämt. Muss er aber gar nicht sein. Denn tatsächlich laufen bei ihm die Fäden für die „Ochtruper Heimatblätter“ zusammen. „Er spricht die Autoren an, kümmert sich um das Layout und macht auch mal Druck, wenn es mit dem Schreiben zu lange dauert“, erzählt Manfred Schründer.

Apropos: Bruno Kippelt und der Heimatverein sind immer auf der Suche nach Geschichten und Informationen aus Ochtrup. „Damit nichts verloren geht“, erinnert Bruno Kippelt an das Motto. Von Ausgabe zu Ausgabe wechseln die Autoren der „Heimatblätter“. Neue Schreiber werden immer gesucht. In der aktuellen Ausgabe erinnert der Heimatverein an den im vergangenen Jahr verstorbenen Prälat Hermann Scheipers. Helga Schulz erzählt, wie der Strom in die Töpferstadt kam und ihr Vater ein „Lichterfest“ feierte. Liesel Vennenbernd trägt etwas Humorvolles zum Schmunzeln bei. Pastor Ludger Bügener hat sich den „Apokalyptischen Reitern“ von Hubertus Brouwer sowie dem Cannabis-Anbau in Ochtrup während des Zweiten Weltkriegs gewidmet. Agnes und Albert Epping lassen die Zeit wiederaufleben, als es in Och­trup noch zahlreiche Bäckereien gab, und auch die Ausstellung „Grenzen, Straßen, Brücken“ des Heimatvereins findet sich in den aktuellen „Ochtruper Heimatblättern“ wieder. Die Vereinsmitglieder – allen voran Jürgen Rempe und Bruno Kippelt – haben sich die alte Bundesstraße 54 vorgenommen und erzählen Geschichten rund um die Straße. Da wird „Tante Elli von der Tankstelle“ im Ortsteil Langenhorst wieder lebendig, und das ehemalige Landgasthaus „Engels Pumpe“ erwacht zu neuem Leben. Doch da werden auch Erinnerungen wach an die vielen Verkehrsunfälle. Arzttochter Hildegard Schulze-Elshoff erzählt, wie ihr Vater oftmals zu Unfällen gerufen wurde. Lange bevor ein Krankenwagen vor Ort war, kümmerte sich ihr Vater um die Verletzten.

Doch in den „Heimatblättern“ schreibt der Verein auch über aktuelle Veranstaltungen. Friedhelm Todtenhaupt und Dieter Thebelt berichten von Ausflügen und Reisen des Vereins. Und die nächste Ausgabe ist auch schon in Planung. Einmal pro Jahr gibt es ein neues Heft. „Das versuchen wir zumindest“, betont Bruno Kippelt und schmunzelt.