Mitglieder des Jugendparlamentes haben sich in einer Putzaktion der Stolpersteine in Ochtrup angenommen. Vor zehn Jahren vom Künstler Gunter Demnig vor die letzten frei gewählten Wohnsitze der Ochtruper Juden eingelassen, erstrahlen die Messingtafeln jetzt in frischem Glanz. Auf der Straße, mitten im Alltag und in unmittelbarer Nachbarschaft soll so an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert werden. „Die Jugendlichen setzten mit dieser Aktion ein Zeichen für Toleranz und Humanität“, heißt es in einem Pressetext.