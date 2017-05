Die Zahl der Arbeitslosen ist in Ochtrup weiter gesunken. 546 Menschen waren im Mai in der Töpferstadt ohne Job.

Von Anne Steven

Die Arbeitslosenzahlen in Ochtrup sinken. In der Töpferstadt waren im April 559 Personen arbeitslos gemeldet. Im Mai sank diese Zahl auf 546. Das entspricht einem Rückgang um 2,3 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat verzeichnet die Bundesagentur für Arbeit gar ein Minus von 9,2 Prozent. In ihrem Bericht, der am Mittwoch veröffentlicht wurde, schreibt sie von 307 Männern und 239 Frauen aus Ochtrup ohne Arbeit. 78 gehören zur Gruppe der 15- bis 25-Jährigen, 86 sind 55 Jahre und älter.

Grundsicherung nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) II erhielten im Mai 401 Personen, vier weniger als im April. Das entspricht einem Rückgang von einem Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sind es 9,3 Prozent weniger. Deutlicher gesunken ist die Zahl der Kurzzeitarbeitslosen, die Leistungen nach dem SGB III beziehen, nämlich um neun Personen (-5,8 Prozent) auf 145. Die Differenz zum Vorjahresmonat fällt noch deutlicher aus: Im Mai 2016 lag die Zahl der SGB-III-Bezieher noch bei 159 Personen und damit um 8,8 Prozent höher.