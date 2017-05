Ochtrup -

Dr. Inge Hagen stammt ursprünglich aus dem Rheinland, ist aber väterlicherseits „mit dem Münsterland verbunden“, wie sie sagt. Studiert hat die 69-Jährige in Köln. Dort arbeitete sie auch zunächst an der Städtischen Kinderklinik auf der kardiologischen Station. Im Juli 1983 eröffnete sie schließlich in Ochtrup ihre Praxis.