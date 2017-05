Bei einem Unfall in der Oster starb am Mittwochnachmittag ein 80-jähriger Fahrradfahrer. Ein Pkw-Fahrer wurde schwer verletzt. Foto: Martin Fahlbusch

Bei einem Verkehrsunfall in der Bauerschaft Oster ist am Mittwochnachmittag ein 80-jähriger Radfahrer ums Leben gekommen. Ein Pkw-Fahrer wurde schwer verletzt.

Jede Hilfe kam am gestrigen Mittwoch für einen 80-jährigen Fahrradfahrer bei einem Unfall in der Oster-Bauerschaft zu spät. Gegen 16.40 Uhr näherte sich der Mann mit seiner Frau, die hinter ihm fuhr, einer Wirtschaftswege-Kreuzung unweit der B 403 zwischen Ochtrup und Bad Bentheim. Beim Einbiegen in die Kreuzung wurde er von einem von rechts kommenden Opel-Combo frontal erfasst. Der Fahrradfahrer erlitt durch den Zusammenprall so schwere Verletzungen, dass er trotz des Einsatzes einer Notärztin und von Rettungskräften aus Steinfurt und Ochtrup noch an der Unfallstelle starb.

Der Fahrer des Pkw hatte offenbar noch versucht, nach rechts auszuweichen, um den Zusammenstoß zu vermeiden. Er wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Frau des Fahrradfahrers erlitt einen schweren Schock und wurde vor Ort von Sanitätern und einem Unfallseelsorger betreut. Anlieger sperrten die Straße, damit die umfangreiche Unfallaufnahme störungsfrei erfolgen konnte.