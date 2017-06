340 Euro nahmen die Firmlinge der Kirchengemeinde St. Lambertus bei der Aktion „Rent a Firmling“ ein.„19 Firmlinge stellten sich einen Vormittag lang freiwillig für Arbeiten in Haus und Garten zur Verfügung“, heißt es in einem Pressetext. Darin lobt die Kirchengemeinde das Engagement der Firmlinge und bedankt sich bei den Familien, die sich an der Aktion beteiligt haben. Der Erlös soll nun dem Hospiz „Haus Hannah“ in Emsdetten zugute kommen.