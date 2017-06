Haben die Bauarbeiten an der Hauptstraße in Langenhorst im Blick: (v.l.) Peter Holz (Projektleiter), Sandra Beermann (Pressesprecherin Straßen NRW) und Bauleiter Michael Heffels (Euronovia Teerbau GmbH). Foto: Martin Fahlbusch

Ochtrup -

Geduld ist eine Tugend, die in Langenhorst gefragt sein wird. Denn in den nächsten Tagen beginnen an der Ortsdurchfahrt in dem Ortsteil die lange geplanten Straßenumbauarbeiten.