Von Matthias Lehmkuhl

Immer Ebbe im Portemonnaie und über 42 000 Euro Schulden. Deshalb versuchte ein 50-jähriger Frührentner aus Ochtrup, Waren aus zwei Discountmärkten in der Töpferstadt mitgehen zu lassen, ohne zu bezahlen. Am Donnerstag verurteilte das Amtsgericht den einschlägig vorbestraften Mann wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe.

Der Angeklagte wurde zunächst am 7. Februar dieses Jahres gegen 16.30 Uhr in einem Discountmarkt an der Bahnhofstraße mit Alkohol und Tabak im Wert von 6,53 Euro in der Einkaufstasche erwischt. Am 20. März gegen 12.20 Uhr hatte der 50-jährige Ochtruper drei Flaschen Bier eines Discountmarktes an der Laurenzstraße im Wert von 1,29 Euro in der Jacke versteckt. „Die erste Geschichte gebe ich zu. Die zweite war ein Versehen. Ich wollte eigentlich das passende Pfandgeld dafür nutzen, habe das aber vergessen“, schilderte der Frührentner vor Gericht.

Er beklagte sich über sein verpfuschtes Leben. Nach einem Unfall sei er zu zum Frührentner, wegen der Schmerzen zu einem Drogenabhängigen geworden. „Ich komme mit der Höhe der Frührente nicht zurecht. Sie sehen ja, ich brauche unbedingt neue Zähne. Aber dafür reicht das Geld nicht“, beschwerte sich der sich selbst verteidigende verheiratete Vater eines erwachsenen Kindes. Drei Vorstrafen las die Richterin aus dem Bundeszentralregister vor. Eine wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und zwei wegen Diebstahls aus den Jahren 2015 und 2016. Der Staatsanwalt forderte wegen zweifachen Diebstahls eine Geldstrafe in Höhe von 900 Euro. Die Richterin beließ es aufgrund der hohen Schuldenlast bei 675 Euro.