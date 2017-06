Der DRK-Ortsverein bietet am 24. Juni (Samstag) einen neun Unterrichtseinheiten umfassenden Erste-Hilfe-Kursus als Auffrischung an. Er findet von 8 bis 16 Uhr im DRK-Zentrum, Gausebrink 63, statt und richtet sich an alle Interessierten, deren Erstausbildung nicht länger als zwei Jahre zurückliegt. Insbesondere ist dieser Kursus auch für betriebliche Ersthelfer geeignet. Kosten: 30 Euro.

Bereits am 17. Juni (Samstag) bietet das DRK einen neun Unterrichtseinheiten umfassenden Erste-Hilfe-Kursus als Erstausbildung an. Dieser dauert von 9 bis 17 Uhr, findet ebenfalls im DRK-Zentrum, Gausebrink 63, statt und richtet sich an alle, die in der Lage sein wollen, richtig zu helfen. Kosten: 35 Euro.