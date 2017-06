Unter der Leitung von Norbert Hoppe wurden die Vorstandsmitglieder des Hospizvereins jeweils einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Dazu gehören die Vorsitzende Johanna Tenhumberg-Pleie und ihr Stellvertreter Peter Paßlick. Außerdem im Amt bestätigt wurden Schriftführerin Katrin Kuhn und Kassierer Stefan Weßling. Als Beisitzende mit verschiedenen Aufgabenbereichen bleiben Ulla Deppen, Arnold Hoppe, Heidi Lütke-Uhlenbrock und Renate Mensing auch weiterhin im Vorstand. Bestätigt wurde auch der Beirat, der den Verein und den Vorstand bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben unterstützt. Ihm gehören weiterhin Angela Arning, Anna-Maria Trockel, Dorothee Arentzen, Guido Dahl und Franz Ruhwinkel an. Erstmals in dieses Gremium gewählt wurden Christiane Moser-Jünemann für die evangelische Kirchengemeinde und Eva Gaupels vom Sozialen Dienst der Caritas.