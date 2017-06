Das Schadstoffsammelmobil macht am Donnerstag (8. Juni) in Ochtrup Station. Im Ortsteil Langenhorst können Bürger von 14 bis 14.45 Uhr ihre Schadstoffe am Metelener Damm abgeben. In Ochtrup erfolgt die Annahme von 15.15 bis 18 Uhr am Marktplatz. „Am Schadstoffsammelmobil werden aus Haushaltungen kostenlos entgegen genommen: Farben, Lösungsmittel, Kleber, Desinfektions- und Putzmittel, Säuren, Laugen, Pflanzen- und Holzschutzmittel sowie quecksilberhaltige Materialien (zum Beispiel Fieberthermometer) und ähnliches“, informiert die Stadt Ochtrup. Eingetrocknete Dispersionsfarbe könne in den Restmüll gegeben werden, saubere Farbbehälter, auf denen der grüne Punkt aufgedruckt ist, könnten über den Gelben Sack entsorgt werden. Für Batterien und Akkus sei nach der Batterierücknahmeverordnung der Handel zur Rücknahme verpflichtet. Entsprechende Sammelboxen stünden in den Ladenlokalen bereit. Rückfragen zur Schadstoffsammlung beantwortet der Fachbereich III der Stadt Ochtrup unter Telefon 0 25 53 / 7 33 40.