Ochtrup -

Ein bisschen ähnelte es einem Suchbild: Zwei Entwürfe für die neue Bastion hingen am Donnerstagabend an der Wand, als der Rat über die Umgestaltung der Wallanlagen beriet. Weil die Pläne für den sogenannten Standort B inzwischen schon sehr konkret sind, unterschieden sich die beiden Skizzen nur noch in einem Punkt: der Gestaltung der Mauer.