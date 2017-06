Magnus Hesping kam aus dem Lachen gar nicht mehr heraus. Es schien, als konnte er selber kaum glauben, was ihm da am Pfingstsonntag gegen 18.30 Uhr unter der Vogelstange des Schützenvereins Horst und Wall gelungen war.

Von Maximilian Stascheit

Und auch die anderen Schützenbrüder am Schießstand rieben sich verwundert die Augen, als besagtes Vorstandsmitglied plötzlich die Arme in die Höhe riss. Schließlich hatten viele von ihnen noch gar nicht gemerkt, dass sich Magnus Hesping an diesem Tag überhaupt unter die Schützenfestgemeinde des Vereins gemischt hatte.

Vorgeschichte: Als amtierender Silberkönig des Schützenvereins Langenhorst hatte Hesping eigentlich noch andere Aufgaben wahrzunehmen, da in dem Ortsteil zur selben Zeit ein neuer Regent ermittelt wurde. Das Vogelschießen bei Horst und Wall dafür aber sausen zu lassen, kam für ihn auf keinen Fall infrage. Also machte er sich schnellstmöglich auf den Weg zur Schützenstraße, wo bei seiner Ankunft die finale Phase des Vogelschießens bereits eingeläutet wurde.

Nach den Ehrenschüssen der stellvertretenden Bürgermeisterin Christa Lenderich, von Pfarrer Stefan Hörstrup, dem amtierenden König Martin Lütkehermölle, Oberst André Zurich und dem Vereinsvorsitzenden Bernhard Wierling hatten die Schießwarte Ernst Haskamp und Günter Hörst zahlreiche Feuerpausen eingelegt. Als es gegen 18 Uhr allmählich ernst wurde, reihten sich Ralf Ottich, Sven Mahlitz, Helmut Pleie, André Zurich und Reinhold Freermann vor den beiden Gewehren auf. Und dann kam Magnus Hesping.

Mit dem ersten Schuss

Noch im Dress des Lan­genhorster Jubelkönigs gesellte er sich in die Reihe der Königsanwärter und schrieb mit dem 176. Schuss des Abends eine Schützenfestgeschichte, die sich eigentlich gar nicht erträumen lässt. Mit seinem ersten Versuch – man darf ihn durchaus der Kategorie „Glückstreffer“ zuordnen – lehrte er dem letzten Rest des hölzernen Federviehs den Sinkflug und katapultierte sich aus dem Amt des Langenhorster Silberkönigs auf den Thron von Horst und Wall.

„Mit dem ersten Schuss!“, rief er der gratulierenden Schützengarde immer wieder zu und schloss seine Mitregentin Veronika Kuhls-Mellin in die Arme, die er nach eigenen Angaben zuvor um Erlaubnis gefragt hatte. Diese machte sich nach unzähligen Glückwünschen zusammen mit Tochter Zoe zunächst auf den Weg zur heimischen Garderobe, während ihr Partner – inzwischen mit dem richtigen Fähnchen am Anzug ausgestattet – sich weiterhin frenetisch feiern ließ. Er konnte immer noch nicht aufhören zu lachen.