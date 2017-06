Ein weiterer öffentlicher Hospizstammtisch findet am Montag (12. Juni) um 19.30 Uhr im Irischen Pub „Paddys“ in der Weinerstraße 1 in Ochtrup statt. Pfarrerin Dagmar Spelsberg referiert zum Thema „Was kann Spiritualität heute für mich bedeuten?“ Spiritualität könne eine Kraftquelle sein für Begleiterinnen, Begleitete und Angehörige, heißt es in der Ankündigung des Veranstalters. Dagmar Spelsberg ist tätig als Beauftragte für Spiritualität und geistliches Leben des evangelischen Kirchenkreises Steinfurt.