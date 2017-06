Ochtrup -

Vor gut einem Jahr, am 2. Juni 2016, verstarb Prälat Hermann Scheipers. Die Pfarrei St. Lambertus möchte seiner gedenken und für ihn im Jahresseelenamt am Sonntag (11. Juni) um 11 Uhr in St. Lamberti beten. Dazu wird eine besondere Musik erklingen, kündigt die Gemeinde an.