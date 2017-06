Unter dem Motto „Hier blüht dir was!“ findet am Samstag und Sonntag (10. und 11. Juni) der „Tag der Gärten und Parks“ statt. In Ochtrup wird es an der Wasserburg Haus Welbergen und im Stadtpark verschiedenen Aktionen geben. Das konkrete Programm stellten Bürgermeister Kai Hutzenlaub, Wirtschaftsförderer Robert Tausewald, VWO-Vorsitzender Thomas Büchler und Guido Dahl vom Kulturforum jetzt vor.

Von Anne Steven

„Hier kann man es aushalten.“ Die vier Herren, die es sich an diesem sonnigen Morgen auf der neuen Liegebank im Stadtpark gemütlich gemacht haben, strahlen fröhlich in die Kamera. Die Freude oder besser die Vorfreude von Bürgermeister Kai Hutzenlaub, Wirtschaftsförderer Robert Tausewald, VWO-Vorsitzender Thomas Büchler und dem Vorsitzenden des Kulturforums, Dr. Guido Dahl, rührt von einem Ereignis, das an diesem Wochenende auch in Ochtrup stattfindet. Am Samstag und Sonntag (10. und 11. Juni) präsentieren sich im Rahmen der Aktion „Gärten und Parks in Westfalen-Lippe“ über 160 Anlagen der Region mit besonderen Aktionen der Öffentlichkeit.

Die vier Herren auf der Bank haben inzwischen das Programmheft zur Hand genommen. Das Motto der Veranstaltung lautet „Hier blüht dir was“. In Ochtrup blüht den Besuchern zunächst am Samstag die Wasserburg Haus Welbergen. Denn auch die Bertha-Jordaan-van-Heek-Stiftung beteiligt sich an der Aktion. Besucher haben dort die Möglichkeit, sich zwischen 14 und 18 Uhr über die Geschichte von Haus Welbergen, den heutigen Barockgarten und die Gartenlagen am Burggraben zu informieren. Musikliebhaber dürfen sich ebenso freuen, denn von 15 bis 17 Uhr gibt Musiker Peter Kersting im Burghof eine anlass- und ortsbezogene Musikaufführung sowohl klassischer als auch spanischer Musik zum Besten.

Am Sonntag ist dann der Stadtpark an der Reihe. „Es ist so ein toller Ort, der vielen aber gar nicht bewusst wird“, weiß Bürgermeister Kai Hutzenlaub. Die Organisatoren haben sich deshalb mit dem Programm besonders viel Mühe gegeben. Und auch im Stadtpark wird es musikalisch. Denn von 11.30 bis 13.30 Uhr gibt es eine Mitmachaktion mit Musikern. Beim „Sing Sang auf der Seebühne“ darf jeder nach Lust und Laune mitsingen, -summen oder trällern. Für die musikalische Basis ist ein Ensemble aus Duisburg unter anderem mit Andrea Stuckenholz zuständig. „Mitmachen ist ganz wichtig“, betont Guido Dahl, der sich schon auf beliebte Melodien, Gassenhauer und Volkslieder freut.

Die vier Herren auf der Band (v.l) Dr. Guido Dahl (Kulturforum), Bürgermeister Kai Hutzenlaub, Wirtschaftsförderer Robert Tausewald und VWO-Vorsitzender Thomas Büchler freuen sich schon auf die verschiedenen Aktionen zum „Tag der Gärten und Parks“. Foto: Anne Steven Die vier Herren auf der Band (v.l) Dr. Guido Dahl (Kulturforum), Bürgermeister Kai Hutzenlaub, Wirtschaftsförderer Robert Tausewald und VWO-Vorsitzender Thomas Büchler freuen sich schon auf die verschiedenen Aktionen zum „Tag der Gärten und Parks“. Foto: Anne Steven

Dass es beim „Tag der Gärten und Parks“ nicht nur „Grün zu begucken gibt“, ist Thomas Büchler besonders wichtig. Denn die Veranstaltung markiert zeitgleich den Auftakt zum „Ochtruper Kultursommer“. So wird es wie schon im Haus Welbergen auch in der Villa Winkel Führungen geben. Die vier Herren auf der Bank legen auch Och­trupern einen solchen Rundgang ans Herz, denn: „Jeder entdeckt dabei immer wieder noch etwas Neues.“ Diesmal will Guido Dahl die aufwendig gestalteten Fenster der Villa in den Fokus rücken.

Wer aber tatsächlich mehr über den Stadtpark erfahren möchte, sollte sich dem Rundgang „Baum des Jahres“ mit Gärtnerin Mathilde Beile anschließen. Besagte Bäume werden regelmäßig durch die Stadt Ochtrup und den Stadtparkverein gepflanzt. Bisher sind derer elf mit entsprechenden Info-Tafeln gekennzeichnet, so dass Besucher sich auch allein auf den Rundgang begeben können. Weitere Hinweistafeln sollen folgen.

Ursprünglich war der Stadtpark einmal als Ruhepark gedacht, in dem Besucher spazieren gehen können. Doch heute könne er so viel mehr sein. „Wir möchten den Besuchern den Park wieder näher bringen“, erklärt Thomas Büchler. Es gehe darum, den Stadtpark als Freizeitmöglichkeit in der unmittelbaren Nähe sichtbar zu machen. Und so gib es nicht nur Kultur und „Grünzeug“ zu entdecken. Das Jugendcafé Freiraum bietet eine Kinderspaß-Aktion an, der Hegering wird mit seinem Info-Mobil vor Ort sein und die Tourist-Info hat Broschüren und Karten über das touristische Angebot im Münsterland vorbereitet.

In der Villa Winkel bietet Dr. Guido Dahl Führungen an. Foto: Anne Steven In der Villa Winkel bietet Dr. Guido Dahl Führungen an. Foto: Anne Steven

„Es ist eine Chance, den Park zu beleben – auch mit Angeboten, die immer da sind“, verdeutlich Robert Tausewald und verweist beispielsweise auf die Minigolfanlage und das Wildgehege. Auch der Imkerverein ist vertreten und lädt Besucher ins Bienenhaus „Villa Bienenstich“ ein. Auf der großen Rasenfläche darf gebolzt und gepicknickt werden. „Es soll der perfekte Sonntag für die ganze Familie werden“, fasst der Wirtschaftsförderer zusammen. Um das leibliche Wohl kümmert sich an diesem Tag die Gaststätte „Happens Hof“.