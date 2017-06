Zum siebten Mal in Folge hat im Familienzentrum St. Stephan ein Eltern-Kind-Workshop zum Thema „Kinder stark machen“ in Kooperation mit dem Kinderschutzbund Rheine stattgefunden.In diesem Zusammenhang wurde das Familienzentrum von Leiterin Beate Horstmann mit dem „Kunterbunten Elefanten“ ausgezeichnet.

Der Deutsche Kinderschutzbund Rheine vergibt diesen an Einrichtungen und Menschen, die sich in besonderem Maße für Kinder stark machen und nachhaltige Präventionsarbeit betreiben. Gudrun Bienbeck (Einrichtungsleitung) und Annette Holtmann (Verbundleitung) nahmen den „Kunterbunten Elefanten“ im Beisein der Kinder und Eltern freudig entgegen. Hergestellt werden die Elefanten in Handarbeit von Mädchen und Jungen der Förderschule „Schule in der Widum“ in Lengerich.

Ein Präventionsprogramm im Familienzentrum St. Stephan anzubieten, sei ursprünglich Idee und Wunsch des Elternrates und des Fördervereins des Kindergartens gewesen, heißt es in einem Bericht der Einrichtung. Das Angebot habe sich etabliert und werde inzwischen nicht nur von Familien aus dem St.-Stephan-Kindergarten genutzt.