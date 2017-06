Petra und Franz Scheipers teilen mit: „Wir hatten eine tolle Amtszeit als Königspaar, freuen uns auf ein schönes Schützenfest im Kreis der Schützenfamilie und vor allem auf das neue Königspaar.“

Der Verein schreibt in seiner Pressemitteilung, dass die Vorbereitungen für das Schützenfest weitgehend abgeschlossen sind. Der neue Festvorstand unter der Leitung von Oberst Thomas Hengstmann habe seine Generalproben mit dem Ausgraben des Schützenfestes, dem Fahnewegbringen und der Taufe des vom Königspaar gestellten Vogels „ESC“ mit Bravour gemeistert. Somit steht dem Schützenfest, das in diesem Jahr mit neuer Festfolge an den Start geht, nichts mehr im Wege:

► Los geht es bereits am Samstag ( 10. Juni ) mit dem Ständchenbringen bei Oberst Thomas Hengstmann und König Franz Scheipers. Dazu treffen sich die Schützen um 16 Uhr bei Wiegenstein an der Gronauer Straße 57. Für die musikalische Unterhaltung sorgt die Blaskapelle Gust.

► Am Mittwoch (1 4. Juni) treffen sich die Schützen um 17.30 Uhr am Festzelt auf dem Berg zum Maibuchen- und Grünholen. Die Schützen werden gebeten, Werkzeug mitzubringen. Für den Transport stehen Trecker und Jagdwagen bereit. Die Damen des Vereins treffen sich um 19 Uhr im Festzelt zum Rosenmachen. Ab circa 20 Uhr wird das Festzelt dann gemeinsam für die anstehenden Feiertage geschmückt. Für die musikalische Unterstützung ist der Spielmannszug Nachtigallen zuständig.

► Am Donnerstag ( 15. Juni ) steht dann das Vogelschießen an. Dazu treten alle Schützen mit Schützenhut, Vereinskrawatte und mit Blumen geschmücktem Handstock um 13 Uhr am Festzelt an. Nach der Begrüßung durch den ersten Vorsitzenden Frank Bußmann und dem Einmarsch der Fahne mit Fähnrich Jonas Baving und den Fahnenoffizieren Jan-Henrik Wiers und Philipp Krampe erfolgt die Kommandoübergabe an Oberst Thomas Hengstmann. Unter den Klängen des Spielmannszugs Nachtigallen und der Stadtkapelle Ochtrup marschiert der Verein zunächst zur Abholung des amtierenden Königspaares Franz und Petra Scheipers, um dann nach der Gefallenenehrung an der Kapelle Kühlkamp (Grüner Weg) weiter zur Lambertikirche zu marschieren. Ab 15 Uhr wird dort die Schützenmesse gefeiert. Hierzu und zu den weiteren Feierlichkeiten des Tages ist jeder eingeladen.

An den Gottesdienst schließt sich der Marsch zur Vogelstange bei Uphoff (Bergweg) mit Vogelschießen und Platzkonzert an. Nach dem Königsschuss erfolgt die Krönung des neuen Königspaares an der Bergwindmühle. Später wird im Festzelt weitergefeiert. Für die musikalische Gestaltung des Abends ist DJ „Partyfire“ zuständig.

► Am 16. Juni (Freitag) geht es dann mit dem Frühschoppen ab 11 Uhr weiter (Ort wird am Donnerstag festgelegt). Ab 20 Uhr feiern alle Schützenbrüder und Vereinsdamen mit dem neuen Königspaar und geladenen Gästen bei Musik der Partyband „Showgun“ den Königsball.

► Am 17. Juni (Samstag) lässt der Verein das Schützenfest ausklingen. Um 12 Uhr treffen sich alle Schützen zum Abholen des neuen Königspaares. Anschließend beginnt im Festzelt der Frühschoppen. Der Spielmannszug Nachtigallen spielt ein Platzkonzert und es kommt die traditionelle Hühnersuppe auf den Tisch. Ab circa 17 Uhr endet das Schützenfest mit der klassischen Beerdigung.