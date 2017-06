Von Anne Spill

Wenn Edda Polnik nur mal kurz eine Pause einlegt, um Abendbrot zu essen, schweift bereits so mancher Blick suchend durch das alte DRK-Zentrum. „Wo ist sie denn?“, fragt der eine oder andere dann schon verwundert. Denn eigentlich ist die 81-jährige Helferin immer dabei, wenn in der Töpferstadt Blut gespendet wird. Und das schon seit vielen Jahrzehnten.

Edda Polnik ist ein echtes Urgestein im DRK – seit 65 Jahren gehört sie dem Ortsverein an. Und ist immer noch vielseitig aktiv: Nicht nur bei der Blutspende wirkt sie mit, begrüßt die Besucher und gibt Präsente aus. Auch in der Kleiderkammer packt die 81-Jährige noch mit an. „Ich bin zwar die Älteste“, sagt Polnik und lacht, „aber es klappt immer noch.“

Das Engagement im DRK ist für Polnik eine Herzenssache. Wenn die 81-Jährige ihr reich gefülltes Album mit Fotos aus den vergangenen sechseinhalb Jahrzehnten durchblättert, leuchten ihre Augen. Ganz vorne in dem Buch kleben einige Schwarz-Weiß-Aufnahmen. „Schauen Sie mal“, sagt Edda Polnik und deutet auf das Bild einer jungen Frau mit Schürze und Haube, die verlegen in die Kamera lächelt. „Da war ich noch ganz jung.“

Als Edda Polnik – damals trug sie noch ihren Mädchennamen Kahl – dem DRK in der

Edda Polnik in ganz jungen Jahren. Foto: Anne Spill Edda Polnik in ganz jungen Jahren. Foto: Anne Spill

Töpferstadt beitrat, zählte sie gerade mal 17 Lenze. Dass sie sich im Roten Kreuz engagieren wollte, stand für sie aber schon viel länger fest: Schon als Kind hatte sie den Wunsch entwickelt, eines Tages ein Dienstabzeichen der Hilfsorganisation zu tragen. Aufgewachsen während des Zweiten Weltkriegs in Schlesien, bekam das Mädchen immer wieder mit, wie sich die Rotkreuz-Schwestern in den Lazaretten um die verwundeten Soldaten kümmerten. „Das hat mich sehr geprägt“, sagt die 81-Jährige heute.

Aus der Heimat vertrieben

Auch als Eddas Familie nach Ende des Weltkriegs aus ihrer Heimat vertrieben wurde, waren Rotkreuz-Helferinnen an ihrer Seite. Zehn Tage ging es mit dem Viehwaggon durch die Lande, bis die zehnjährige Edda und ihre ältere Schwester am Pfingstsamstag 1946 in Welbergen ankamen. Der kleine Bruder und die Mutter wurden auf einen anderen Hof gebracht, der Vater war noch in Gefangenschaft.

Zwei Jahre später war die Familie wieder vereint, 1950 zogen die Kahls dann nach Ochtrup. Wenig später taten Edda und ihre Schwester das, was sie schon lange vorhatten: Sie traten dem DRK bei. „Das war eine tolle Gemeinschaft“, blickt Edda Polnik zurück.

In Kursen wurden die Mitglieder der „Frauen-Bereitschaft“ zu Helferinnen ausgebildet. „Doktor Niesen senior leitete uns an“, erinnert sich Polnik, die nach der Schule zunächst hauptberuflich als Andreherin bei Laurenz arbeitete. Auch den Schwestern im Krankenhaus schauten die jungen Frauen über die Schulter. Der Einsatz der DRK-Mitglieder war vielerorts gefragt: Sie halfen beim Impfen oder bei der Blutspende, kochten Erbsensuppe für Großveranstaltungen oder begleiteten Ferienlager. „Einmal klingelte nachts um vier Uhr das Telefon“, erzählt Edda Polnik. „Es war Heiligabend, und an der Gronauer Straße brannte ein Betrieb.“ Klar, dass die Helferinnen gleich ausrückten, um die Feuerwehrleute mit Frühstück zu versorgen.

Freundschaften fürs Leben

Viel erlebt haben die DRK-Mitglieder also in all den Jahren – und wuchsen dabei als Gemeinschaft zusammen. „Da sind Freundschaften fürs Leben entstanden“, sagt Edda Polnik. „Wir Älteren treffen uns immer noch regelmäßig“, fügt sie an.

Und auch bei den Jüngeren ist die 81-Jährige gern gesehen. „Sie ist eine herzensgute Helferin“, lobt Rotkreuzleiter Tobias Klingebiel. Edda Polniks Erfahrungsschatz bereichere die Gruppe – so sei es etwa manchmal ganz hilfreich zu hören, welche „unbürokratischen Lösungen“ man früher in der Welt des Katastrophenschutzes und der Blutspende gefunden habe.

„Es ist ein schönes Gefühl, noch gebraucht zu werden“, findet Edda Polnik. Für sie ist es selbstverständlich, sich so lange wie möglich zu engagieren – auch wenn es „mich mittlerweile schon etwas anstrengt. Wir sind doch auf das Miteinander angewiesen.“

Verständnis für Flüchtlinge

Für die Flüchtlinge, die sie in der Kleiderkammer treffe, habe sie als Heimatvertriebene besonderes Verständnis: „Denn ich weiß ja schließlich, was sie durchmachen.“ Auch sie hat das Heimweh niemals verlassen, aber: In Och­trup fühlte sich Edda Polnik von Anfang an gut aufgehoben und akzeptiert.

Sie gehört nun einfach dazu – im Ort, im DRK, und vor allem im Blutspende-Team. „Für viele ist sie neben Monika Hanke das Gesicht der Blutspende“, berichtet Tobias Klingebiel. Wenn die 81-Jährige fehlt, fällt das so manchem auf. Selbst wenn sie nur mal kurz eine Pause einlegt und Abendbrot isst.