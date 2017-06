Eine mögliche Erweiterung des DOC in Ochtrup betrachten die Einzelhändler in Ahaus mit Sorge. Sie befürchten Umsatzeinbußen. Foto: Guido Kratzke

Von Christian Bödding

Landrat Dr. Kai Zwicker hat am Dienstag dieser Woche der Stadt Ochtrup geschrieben. Der Kreis Borken sieht große Gefahren, dass auch weiter entfernte Kommunen mit stärksten negativen Effekten für ihren Einzelhandel rechnen müssten. Ein von der Stadt Vreden in Auftrag gegebenes Gutachten geht zum Beispiel von einem Umsatzrückgang von zehn Prozent im Bereich Sportartikel und -bekleidung aus.

Petra Steingrube-Rittmann (Modehaus Steingrube) sieht für die Ahauser Einzelhändler nicht nur die DOC-Erweiterung als Her­ausforderung. Die Vorsitzende des Gewerbevereins Ahaus nennt auch den Online-Handel, der immer mehr Kaufkraft aus den Städten abziehe. „Auf beides muss man sich einstellen.“ Gleichwohl würden Center wie das in Ochtrup wachsen, „weil zu viel Ware auf dem Markt ist. Der Überschuss geht dann in die Outlets.“

Dabei müsse sich die hiesige Fußgängerzone mit ihren Angeboten nicht verstecken. „Wir machen schon einiges und heben uns von den Städten im Umkreis ab“, erklärt Steingrube-Rittmann. Als Beispiel nennt sie den erstmals für Ende Juni geplanten Genussmarkt. Dabei soll der Wochenmarkt am Samstag um besondere Angebote rund ums Essen und Trinken erweitert werden.

" „Wir sind hier nicht in Disneyland, sondern in einer real existierenden Stadt. Ahaus muss sich nicht verstecken.“ Mathias Engels "

Für Mathias Engels (Engels Goldschmiede) nimmt die DOC-Erweiterung Dimensionen an, die er nicht mehr verträglich findet. Der Vorgänger von Petra Steingrube-Rittmann als Vorsitzender des Gewerbevereins sagt: „Man muss sich nur mal die Fußgängerzone in Ochtrup anschauen, dann sieht man, wie die Innenstadt leidet.“ Engels selbst sieht dem Ausbau der Ochtruper Verkaufsfläche gelassen entgegen. „Wir haben hier in der Ahauser City ein wunderschönes Umfeld, das natürlich gewachsen ist und nicht aus der Retorte. Wir sind hier nicht in Disneyland, sondern in einer real existierenden Stadt. Ahaus muss sich nicht verstecken.“

" „Gerade an Samstagen möchten die Leute beim Einkaufen bespaßt werden.“ Jochen Schlesier "

Jochen Schlesier (Schlesier Moden) befürchtet, dass das ausgebaute Outlet-Center enormes Einkaufspotenzial aus den umliegenden Orten abzieht. „Uns tangiert das aber nur bedingt. Wir führen Mode, die dort nicht angeboten wird.“ Schlesier appelliert an seine Einzelhandels-Kollegen, „mit vielfältigen Angeboten aktiv zu sein“. Stichwort: Einkaufserlebnis. „Gerade an Samstagen möchten die Leute beim Einkaufen bespaßt werden.“ An die Vermieter von leer stehenden Einzelhandelsflächen appelliert der Geschäftsmann, „vielleicht mal 100 Euro weniger Miete im Monat zu verlangen“. Die Stadt solle nach Meinung von Schlesier gegen die DOC-Erweiterung klagen. „Ansonsten wäre der Ausbau nicht nur für Ahaus eine Katastrophe.“

Die Stadt Ahaus lehnte die geplante Erweiterung des DOC bereits im Frühjahr 2016 ab. Sie gefährde den Einzelhandelsstandort Ahaus. Einer Klage gegen die Erweiterung werde die Stadt sich anschließen, hieß es.

Bei einer Passantenbefragung in Ahaus äußerten im vergangenen Jahr knapp 70 Prozent der 201 Befragten, sie hätten schon mal im DOC eingekauft. Genannt wurden vor allem Damen- und Herrenbekleidung, Schuhe und Sportartikel. Als Gründe für den Einkauf wurden günstige Preise und große Angebotsvielfalt genannt. Die Einkaufsmöglichkeiten in der Ahauser Innenstadt wurden von den Befragten aber ähnlich gut bewertet.