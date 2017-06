Symbolisch schalteten Bürgermeister Kai Hutzenlaub (M.) sowie Kai Fischer (r.) und Gregor Vos von der Deutschen Telekom am Freitag einen wichtigen neuen Knotenpunkt für das schnelle Internet in Ochtrup frei. Foto: Martin Fahlbusch

Ochtrup -

Eigentlich gilt auf der Schützenstraße Tempo 30. Aus guten Gründen will sich die Deutsche Telekom in Sachen Geschwindigkeit allerdings nicht an diese Vorgabe halten. Es wird aber für das Telekommunikationsunternehmen wohl keine Bußgelder hageln, denn am Freitag nahm Bürgermeister Kai Hutzenlaub zusammen mit Kai Fischer und Gregor Vos von besagtem Internetanbieter einen wichtigen neuen Knotenpunkt für das schnelle Internet symbolisch und dazu im strömenden Regen in Betrieb.