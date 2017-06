Von Irmgard Tappe

„Über sieben Brücken musst du geh‘n“ trällert Andrea Stuckenholz mit klangvoller Stimme. Dr. Guido Dahl stimmt kräftig in den Gesang ein und steckt auch die anderen Besucher im Stadtpark an. So soll es sein. So hat sich der Geschäftsführer des Kulturforums den „Sing Sang auf der Seebühne“ am „Tag der Gärten und Parks“ vorgestellt. Allerdings hätten er und seine Mitstreiter an diesem Sonntag gern mehr Publikum im Stadtpark gesehen. Doch wer dabei ist, genießt die grüne Oase mit ihrem Unterhaltungsangebot.

Fotostrecke: Stadtpark Fotostrecke Foto: Irmgard Tappe

„Da drüben kann man tolle Sachen machen. Ich geh mal hin“, verkündet ein Steppke und flitzt los. Unter den wuchtigen Eichen haben die Mitarbeiter vom Jugendcafé Freiraum ihre Stände zum Basteln und Spaß haben. Die Naturfreunde indes zieht es zur rollenden Waldschule des Hegerings. „Da kann man Tierfelle streicheln und der Jäger weiß ganz viel von den Tieren aus dem Wald“, rufen einige Kinder Tim Roloff von der Verkehrs- und Werbegemeinschaft (VWO) zu, als dieser gerade mit fröhlichem Lächeln und Bollerwagen durch den Park zieht, um Infomaterial unters Volk zu bringen.

Ganz viel über die Bäume des Stadtparks weiß Gärtnerin Mathilde Beile, die mit den Interessierten zu einem Streifzug durch die Baumwelt des Parks aufbricht. Dass dort neben dem alten Baumbestand auch jüngere Baumgenerationen heranwachsen, haben die Ochtruper dem Stadtparkverein und der Stadtverwaltung zu verdanken, die dort mit vereinten Kräften den jeweiligen „Baum des Jahres“ anpflanzen.

Am frühen Nachmittag regnet es „Rote Rosen“ auf der Seebühne und es fließt „Griechischer Wein“. Das kurbelt die Fröhlichkeit und Sangeslust noch einmal an. Vom Catering-Zelt zieht der Duft nach Gebratenem herüber, ein wenig entfernt am Ende des Stadtparks erzählen die Imker von den fleißigen Bienen, und in der Villa Winkel beschreibt Guido Dahl die Kunst, die sich in diesem Haus verbirgt. Wer seine Erläuterungen verfolgt hat, wird bewusster durch das Jugendstilfenster im Wintergarten der Winkelvilla blicken. „Es ist ein Rahmen ohne Bild. Denn das Bild ist der Stadtpark, und mit dem Blick durch dieses Fenster holt man sich die Schönheit dieses Parks in den Raum“, erläutert Dahl.

Auch wenn der Besucherandrang eher überschaubar war, so zeigen sich die Verantwortlichen zufrieden mit der Resonanz. „Es war das erste Mal, dass Ochtrup bei dieser Aktion mitgemacht hat. Da ist das Ganze noch ausbaufähig und muss wachsen“, berichtet Elke Wolf vom VWO-Tourismusbüro.