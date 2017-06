Von Martin Fahlbusch

Es war bei einer Hochzeitsfeier. Da hat sich Heiner Büning bequatschen lassen. Und zwar von seinem guten Kumpel Thomas Trindeitmar. Der war schon vier Mal bei Ochtrups Fahrrad-Marathon „Burning Roads“ dabei gewesen. „Und es hat bestimmt nicht an der schönen Feier oder gar am Alkohol gelegen, dass ich für dieses Jahr zugesagt habe“, erzählte Heiner Büning nach der Zieleinfahrt auf dem Schulhof der Marienschule. „Ich habe nur geschwärmt und ihn bestimmt nicht gezwungen“, betonte Thomas Trindeitmar mit einem Engelsgesicht.

Am Samstagmorgen um 8 Uhr hatten sich die beiden in einer kleinen Gruppe auf den 210 Kilometer langen Rundkurs gewagt. Trotz Mittagspause in Bad Rothenfelde, wo sie auch die Sechs-Uhr-Starter trafen, die am Samstag sogar 330 Kilometer auf Rennrädern bewältigten, kamen sie in weniger als 11 Stunden im Ziel an. „Und es ging bestimmt nicht nur bergab“, fügte Heiner Büning hinzu, bevor er sich ein Kaltgetränk gönnte.

Viele helfende Hände

Ralf Titzmann, der zusammen mit Thorsten Stening der Motor dieser schon fast traditionellen Kulttour ist, übernahm in diesem Jahr die Stallwache – im Gegensatz zu dem mitstrampelnden Kollegen Stening. „Aber dass das mit den diesmal rund 250 Teilnehmern wieder so prima geklappt hat, dafür sind ganz viele im Hintergrund verantwortlich. Irgendwie schart sich diese Truppe um das Ochtruper Radhaus Krechting. Aber es gibt auch noch andere helfende Hände“, freute sich Titzmann und schaute dann nach den Getränke-Vorräten für die, die gleich im Ziel erwartet werden.

Um alle organisatorischen Auflagen im bewältigbarem Rahmen zu halten, erfolgte der Start zu beiden Touren in Kleingruppen. So bildeten sich auch zwischen den zumeist vorher unbekannten Mitfahrern echte Renngemeinschaften. Dass alle mit Engagement und viel Spaß dabei waren, konnte man auf dem Schulhof, wo Bänke und Tische aufgestellt waren und flüssige und feste Verpflegung winkten, beim zufriedenen Abklatschen feststellen. Fotos wurden geschossen, Adressen ausgetauscht – und alle lobten die Organisation.

Gegen Kinderprostitution

Der Erlös der Veranstaltung kommt der Initiative „Roter Keil“ zugute, die sich gegen Kinderprostitution und sexuellen Missbrauch engagiert und die in den beiden Sendenerinnen Brigitte Röhlmann und Anita Hemkemeyer auf dem Schulhof eifrige Informationsgeber hatte.