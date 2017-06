Ochtrup -

Die Ochtruper kennen sich aus in ihrer Heimat. Sie wissen, warum die Töpferstadt ihren Namen trägt, warum die Band „Unheilig“ im vergangenen Jahr in Ochtrup ein Konzert gab und warum die Familie Laurenz früher eine so große Rolle im Städtchen spielte. Doch einige weiße Flecken gibt es auch hier noch zu entdecken. Die Lokalredaktion der WN in Och­trup möchte sich in diesem Sommer für ihre Leser auf Recherche begeben und besagte weiße Flecken mit Farbe füllen – und mit Geschichten. Erzählt werden sollen sie in der Serie „Wussten Sie eigentlich, . . .“