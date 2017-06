Von Katrin Kuhn

Sie war der Einladung des Ochtruper Hospiz-Koordinators Dieter Lange-Lagemann gefolgt, der die monatlichen, öffentlichen Stammtische mit Referenten zu einem hospizlichen Thema in „Paddy’s Irish Pub“ organisiert.

Ein solcher „Container“ werde im Laufe der Zeit mit unterschiedlichsten Eindrücken, Erfahrungen und Wissen gefüllt. Jeder Versuch, Spiritualität klar und ein-deutig zu definieren, sei daher zum Scheitern verurteilt, erklärte Spelsberg. Man könne sich dem Begriff im besten Falle annähern. Und das versuchten die Besucher des Stammtisches an diesem Abend gemeinsam, als sie zusammentrugen, was sie persönlich unter Spiritualität verstehen. In Beziehung zu Gott stehen, mit dem Geheimnis des Lebens in Berührung kommen, auf der Suche sein, sich in einem größeren Zusammenhang aufgehoben wissen, der dem alltäglichen Leben Sinn gibt – viele Assoziationen und Gedanken kamen zusammen und wurden festgehalten. Aus allen Umschreibungen wurde deutlich, dass Spiritualität eng mit der individuellen Lebensgeschichte verknüpft ist.

Neuere medizinische Studien belegten zudem, dass sich Spiritualität, in welcher Form auch immer sie erlebt wird, positiv auf Gesundheit und Wohlbefinden niederschlage. Dieser ganzheitliche Ansatz habe in der Menschheit zwar uralte Wurzeln, sei aber durch die Technisierung der Medizin über Jahrzehnte nahezu in Vergessenheit geraten, erklärte Spelsberg. In den vergangenen Jahren zeichne sich hier ein Wandel ab.

Dem trägt auch die offizielle Definition der Palliativmedizin durch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Rechnung, indem sie – erstmalig in der Medizin-Geschichte – spirituelle Aspekte mit den physischen und psychischen auf gleiche Höhe stellt. Denn auch und gerade in Phasen von Abschied und Trauer sei sie von großer biografischer Bedeutung, so die evangelische Pfarrerin, die in dem Zusammenhang drei Bücher als Handreichung für die Hospizmitarbeitenden vorstellte.

Das offene Verständnis von Spiritualität, von dem die Ehrenamtlichen ausgehen, nehme zwar in den meisten Fällen in christlich-religiösen Formen Gestalt an. Aber spätestens hier gebe es kein Richtig und kein Falsch mehr. Dagmar Spelsberg: „Religiöse Rechthaberei ist fehl am Platze. Wir nehmen als Begleitende ernst, was der Sterbende als Erfahrung von Sinnhaftigkeit erlebt und gehen darauf ein – nicht mehr, aber auch nicht weniger.“