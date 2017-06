Ochtrup/Rheine -

Fahrlässige Tötung in drei Fällen und fahrlässige Körperverletzung im Zustand völliger Übermüdung warf die Staatsanwaltschaft am Dienstag vor dem Schöffengericht in Rheine einem 24-jährigen Lkw-Fahrer aus Billerbeck vor. Gehört wurden auch Zeugen aus Ochtrup.