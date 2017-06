Am Ende tobte der gesamte Saal, war komplett aus dem bekannten Häuschen: Die „Sophisticated Ladies and Gents“ des Ochtruper Gymnasiums bescherten dem Publikum einen grandiosen Abend. Mancher fürchtete gar um die Statik der Aula.

Von Martin Fahlbusch

It‘s cool, man! „The Sophisticated Ladies and Gents“, die Big Band des Gymnasiums Ochtrup, hat seit Dienstagabend, 20.37 Uhr, eine eigne Hymne. Und das zu recht.

Timm Gust aus der bekannten Ochtruper Musiker-Familie hatte diese in frühen oder späten Morgenstunden der letzten Probenwoche der Truppe in der Bakumer Mühle zusammengeklöppelt. Wer glaubt, der junge Mann, der auch freier Mitarbeiter dieser Zeitung ist, wäre eher der stille Typ an der Zugposaune, der hat ihn noch nicht auf der Bühne der Aula abgehen sehen. Letztlich ist sein selbst geschriebener und komponierter Rap mit Poetry-Slam-Qualitäten eine echte Liebeserklärung an „Meine Band“.

Am Ende tobte der gesamte Saal, war komplett aus dem bekannten Häuschen – und das schon zum dritten Mal an diesem Pfundsabend. „Wir funktionieren nur als Kollektiv, nur mit Christoph an der Spitze, denn der ist der ‚chief´.“

Da musste Schulleiter Peter Grus, so eine Art Edelfan seiner jazzenden, funkenden und rockenden Schüler, den nicht vorhandenen Hut ziehen: „Besser kann man eure tolle Leistung nicht auf den Punkt bringen“, zollte er auch dem gesamten, Ovationen spendenden Publikum Respekt.

Die Hütte wackelte aber nicht nur beim Trombone-Man Timm: Die Aula drohte schon kurz vor einem zu befürchtenden Abbruch zu stehen, als der Schulchor aus vielen Mädchen und einem Jungen mit dem Gesangssolisten Jonas Timmerhues John Legends „All of me“ zelebrierte – zusammen mit Musiklehrer Ansgar Nierfeld, der gerade aus der Elternzeit gekommen war und den Grund ebendieser, einen schnuckeligen jungen Erdenbürger namens Jonas, als großes Bild in die Höhe wuchtete.

Gänsehaut-Feeling ganz umsonst, das ist bei der Big Band sowieso immer garantiert. Die wirklich coole Kapelle legte umwerfend jugendlich mit alten Jazz-Standards von Duke Ellington, Cannonball Adderly und Irving Berlin los. Und als Anna Lauen und Jonas Timmerhues „It don’t mean a thing, if you ain‘t got that swing“ („Eigentlich ist es überhaupt nichts, wenn es nicht diesen Swing hat“) über einen fetten Bläsersatz jubelten, musste man bei dieser bombigen Big Band den schon legendären Satz ihres ehemaligen Drummers, Benjamin Doedt, dazudenken: „Wenn es nicht rockt, dann isses für‘n Arsch.“

Und genau diese Mischung rührte die Truppe um ihren vortanzenden Dirigenten Christoph Bumm-Dawin auch beim aktuellen Konzert an. Apropos Benny Doedt. Der hinterließ mit fünf anderen ehemaligen „Bigbändigen“ kurz vor der Pause noch einen hammerstarken Eindruck von dem, was man sich heute so als aufstrebende Band „Bag of Culture“ draufgeschafft hat. Und als die dem Publikum „Let‘s go to work“ um die Ohren fetzte, musste man erneut um die Statik der Aula bangen.

Nach der Pause, die nicht nur die Band zur Regeneration brauchte, brannte dann die Big Band unter dem Titel „Fantasy“ ein grellbuntes Disco-Klangfeuerwerk mit Songs von „Earth Wind and Fire“ ab, bei dem die Solisten Eva-Maria Kuczwalska, Marie Dawin, Jan-Hendrik Kappelhoff, Meike Höping, Nina Hoffstedde, Max Innig, Doreen Averbeck, Noah Kemper und Simon Möllers glänzten. Der Rest war sowieso spitze . . .