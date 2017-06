Wahrlich nichts für schwache Nerven war das Vogelschießen des Berger Schützenvereins am Fronleichnamsabend. Die Herrschaften an den Gewehren boten dem in Scharen auf den Festlatz am Bergweg geströmten Publikum einen über drei Stunden langen Krimi, der nicht nur bei den Protagonisten am Schießstand für Nervenkitzel sorgte.

Von Maximilian Stascheit

Mit dem 325. Schuss schrieb schließlich Marc Holtmannspötter die letzte Szene – und sorgte damit für sein ganz persönliches Happy End.

Allerdings hatte es zuvor eine ganze Weile gedauert, bis sich vor den von Bernd Günster, Norbert Kuhmann und Hermann-Josef Kuhmann bestens gewarteten Waffen Spannung verbreitete. Bürgermeister Kai Hutzenlaub, Kaplan Thomas Berger, der am Nachmittag in der Schützenmesse seine Vereinskrawatte überreicht bekommen hatte, sowie der amtierende König Franz Scheipers, Oberst Thomas Hengstmannn und Hauptmann Marc Holtmannspötter hatten das Zielobjekt in den ersten Minuten auf seine Schusssicherheit getestet. Anschließend gönnten die Schießwarte dem hölzernen Federvieh jedoch zahlreiche Feuerpausen, sodass die Schützengemeinde lange dem Platzkonzert der Stadtkapelle sowie des Spielmannszuges Nachtigallen lauschen konnte.

Vogel unter Dauerbeschuss

Erst um 19.10 Uhr wurde unter der Vogelstange die finale Phase eingeläutet, welche sich jedoch über eine knappe Stunde erstreckte. Vor allem Marc Holtmannspötter und Helmut Rengers stellten den Vogel unter Dauerbeschuss. Zwischendurch wagte auch Marcel Wiggenhorn immer wieder den Schritt ans Gewehr. Der Vogel jedoch hielt sich akribisch an der Stange fest und trennte sich nur zaghaft von einzelnen Splittern. Immer wieder fing er gefährlich an zu wackeln, mobilisierte jedoch sämtliche Kräfte, um sich möglichst lange in den hohen Gefilden zu halten. Die Zuschauer starrten gebannt auf die Stange – das war Nervenkitzel pur.

Nach 325 Schüssen verpasste der Hauptmann dem letzten Rest des Federviehs dann den Garaus und machte sich damit zum Hauptdarsteller dieses Schützenfestkrimis. Nach frenetischen Jubelschreien auf den Schultern seiner Festvorstandskollegen erkor er seine zu Tränen gerührte Ehefrau Lisa zur Königin und nahm unzählige Glückwünsche entgegen. „Bei den letzten Schüssen war ich echt aufgeregt. Das war Adrenalin pur“, erzählte der neue Regent nach dem Königsschuss. Anschließend ging es für die Proklamation zur Bergwindmühle, die Markus Issinghoff zuvor auf „fünf vor zwölf“ ausgerichtet hatte, was das Zeichen für Freude ist. Und die war dem neuen Königspaar sichtlich anzumerken.