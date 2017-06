Die SPD-Ratsfraktion hat sich in ihrer jüngsten Sitzung mit der Frage möglicher Standorte für ein neues Rathaus und eine neue Feuer- und Rettungswache beschäftigt. In der Sitzung sprachen sich die Sozialdemokraten laut einer Pressemitteilung dafür aus, die neue Wache auf dem Gelände der Pestalozzischule und des heutigen Rathauses zu errichten.

„Die Freiwillige Feuerwehr braucht vernünftige und zeitgemäße Arbeitsbedingungen, deswegen soll so schnell wie eben möglich mit dem Bau begonnen werden“, wird Ratsmitglied Martin Wilke im Bericht der SPD zitiert. Bei der Frage, wo die neue Feuer- und Rettungswache in Ochtrup errichtet werden soll, seien sich die Fraktionsmitglieder schnell einig gewesen, schreibt die SPD. Denn der Brandschutzbedarfsplan gebe nur wenig Spielraum für mögliche neue Standorte. „Ein Neubau an gleicher Stelle oder auf dem Grundstück der jetzigen Stadthalle kommt für uns aus verschiedenen Gründe nicht im Frage“, sagte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Josef Hartmann. „Wir wollen, dass die Feuerwehr auf dem Grundstück der Pestalozzischule und des heutigen Rathauses ein neues, modernes Zuhause findet.“

Die Diskussion um einen geeigneten Standort für einen Rathausneubau habe deutlich länger gedauert, heißt es weiter. Hier seien zurzeit mehrere Standorte im Gespräch. Die Sozialdemokraten möchten nach eigenen Angaben zum jetzigen Zeitpunkt noch keinen der möglichen Standorte ausschließen. Stattdessen hätten die Fraktionsmitglieder Rahmenbedingungen formuliert, die bei der Standortfrage berücksichtigt werden sollen. So sollte nach Ansicht der SPD das neue Rathaus in der Innenstadt errichtet werden und für Besucher gut erreichbar sein. Aus finanziellen Gründen befürworte die SPD, das Gebäude auf einem Grundstück zu errichten, das sich in städtischem Eigentum befindet.

In der Frage, ob das neue Rathaus von der Stadt oder von einem Investor gebaut werden soll, legte sich die Fraktion laut Pressebericht noch nicht fest. „Nach jetzigem Zeitpunkt und Informationsstand befürworten wir den Eigenbau“, sagte Vorsitzender Vincent ten Voorde.

„Unser Ziel ist es nach wie vor, in dieser Ratsperiode die nötigen Beschlüsse zu fassen, sodass mit dem Bau des neuen Rathauses begonnen werden kann“, sagte Martin Wilke der Mitteilung zufolge und erinnerte nochmals an den einstimmig getroffenen Ratsbeschluss zum Rathausbau bis 2020.