„ Thorsten Schlender verstand es, das Publikum mit seinem musikalischen Können zu begeistern“, heißt es in einem Bericht der Häuser über das kleine Konzert. Als erster Musiker in Deutschland habe Schlender dieses Instrument studiert und sei bereits mehrfach ausgezeichnet worden. Galant führte der Flötist durch sein Programm, das von Musicalmelodien über gern mitgesungene Volkslieder bis hin zu Evergreens aus den 30er- und 40er-Jahren reichte. „Natürlich durfte auch ‚ El condor pasa‘ nicht fehlen, das er auf einer bolivianischen Bambusflöte vortrug“, heißt es im Bericht. Schlender habe zudem bereitwillig die Fragen der Bewohner rund um die Panflöte beantwortet, bevor er sich mit „Time to say Goodbye“ verabschiedete.