Von Anne Steven

Der 19. Mai wird den Mitarbeitern im Intersport Ochtrup noch eine Weile ein Erinnerung bleiben. An diesem Tag sorgten Diebe in dem Geschäft für Sportartikel für ordentlich Trubel.

Gleich eine ganze Familie mit zwei Erwachsenen und vier Kindern betrat am Nachmittag den Laden, erinnert sich eine Mitarbeiterin. Es sei viel los gewesen. Sie selbst befand sich im Kundengespräch, eine Kollegin war an der Kasse eingesetzt. Die Familie sei ihr zunächst nicht aufgefallen. Erst als die Gruppe den Laden verließ, schlug die Diebstahlsicherung Alarm. Ihre Kollegin habe die Familie wieder in den Laden gebeten, um den Sachverhalt zu klären, erzählt die Mitarbeiterin. Sie selbst kam dazu. Doch plötzlich sei das älteste Kind losgelaufen. „Da bin ich hinterher“, erinnert sich die 43-Jährige. Zusammen mit einem Kollegen verfolgte sie den Jungen bis zur Laurenzstraße. Da habe der Junge die Straßenseite gewechselt. Auf der anderen Seite holte ihn sein Vater ein. Gemeinsam leerten sie die große Umhängetasche des Jungen, warfen einige Sportschuhe weg und rannten zu einem Auto, in dem bereits der Rest der Familie saß.

Die beiden Mitarbeiter aus dem Intersport versuchten den Wagen am Wegfahren zu hindern. „Wir haben uns vor das Auto gestellt und die Hände auf die Motorhaube gelegt“, erzählt die Mitarbeiterin. Einem Autofahrer, der just in diesem Moment – aufgrund des Tumults am Straßenrand sehr langsam – an ihnen vorbeifuhr, gab sie zu verstehen, er solle das Fluchtfahrzeug zuparken. Besagter Autofahrer war Reinhold Lawatsch. Der 52-Jährige ließ seinen Pkw spontan ein paar Meter vorrollen. Aufhalten konnte er die Diebe aber nicht. „Der Fahrer gab Vollgas und hat mir vorne die komplette Seite abrasiert“, erinnert sich der Ochtruper. Dann seien sie in Richtung Lan­genhorst gefahren.

Intersport-Mitarbeiter Martin Hüwe (l.) bedankte sich bei dem Ochtruper Reinhold Lawatsch für seine Hilfe.

Reinhold Lawatsch ist bei dem Zusammenstoß glücklicherweise nichts passiert, doch an seinem Auto entstand ein Schaden von mehr als 2000 Euro. Seine Versicherung zahlt das nicht. Frank Everding möchte den Einsatz des Ochtrupers nicht unbelohnt lassen. „Ich habe mich entschieden, ihn bei den Reparaturkosten zu unterstützen“, meint der Geschäftsführer der Fansation Vermarktungs GmbH & Co. KG, der für die Einzelhandelsgeschäfte am Dränkekreisel zuständig ist.

Ob die Polizei die Täter zu fassen bekommt, bleibt abzuwarten. „Die Ermittlungen laufen. Es gibt einige Anhaltspunkte“, berichtet der Pressesprecher der Kreispolizeibehörde, Reiner Schöttler. Grundsätzlich gebe es in Ochtrup aber keinen Schwerpunkt in Sachen Ladendiebstahl. Die Dunkelziffer sei aber vermutlich hoch. „Ich kann mir vorstellen, dass damit so mancher Geschäftsinhaber geschlagen ist“, vermutet der Polizist.

Dass er damit richtig liegt, bestätigen auch einige Geschäftsleute. Solch einen spektakulären Vorfall wie im Intersport hat Tanja Steffers von der gleichnamigen Buchhandlung zwar noch nicht erlebt, doch auch sie muss regelmäßig Waren als gestohlen verbuchen. Hauptsächlich verschwinden Stifte und Geschenkartikel. Zuletzt wurde ein nagelneues Abspielgerät für Hörbücher entwendet. Was die Geschäftsfrau aber noch mehr ärgert, ist die Tatsache, dass wenn ein Dieb gefasst wird, es für ihn meistens nur wenige Konsequenzen hat. „Das ist sehr unzufriedenstellend“, meint sie. Die Polizisten täten ihr manchmal schon leid, weil sie nur die Personalien notieren könnten und mehr nicht. Als vor nicht allzu langer Zeit Einbrecher die vordere Ladentür aufhebelten, Zigaretten entwendeten und einen Schaden von 13 000 Euro in ihrem Geschäft anrichteten, wurden die Täter gefasst. Doch das Verfahren wurde eingestellt. „Da ist nichts zu holen“, macht sich bei Tanja Steffers Frust breit. Sie zieht Konsequenzen und lässt ihr Geschäft künftig per Video überwachen, zudem überlegt sie, ihr Personal noch mehr zu schulen.

Im Modehaus Huesmann ist Ladendiebstahl ebenfalls ein Thema. Alexander Huesmann setzt auf eine hohe Beratungsleistung. Jeder Kunde werde angesprochen. Dies sei die beste Prävention, findet er. Grundsätzlich verzeichnet aber auch er Verluste. Gerade wenn Profis am Werk seien, „kriegt man das einfach nicht mit“.

Auch bei Bothorn Optik sind die Mitarbeiter sehr für dieses Thema sensibilisiert. Der letzte Ladendiebstahl liegt allerdings bereits drei bis vier Jahre zurück, erzählt Bernhard Bothorn. „Man ist aber nicht davor gefeit“, weiß der Optiker aus Erfahrung. Auch bei ihm sichern deshalb Kameras und eine Alarmanlage das Geschäft.

Die Verantwortlichen im DOC gehen da allein aufgrund der Größe des Outlet-Centers noch einen Schritt weiter. Ein eigener Sicherheitsdienst sorgt für Ordnung. Die Mitarbeiter stünden zudem im engen Kontakt mit der Polizei, berichtet Center-Manager Armin Wienker. Mit der Aufklärungsquote sei man zufrieden, wobei sich Ladendiebstahl nicht grundsätzlich verhindern lasse. „Aber es schreckt ab“, meint Wienker. Auffallend sei, dass die Diebe meistens nicht aus Ochtrup, sondern von außerhalb kämen. Ihnen werde, wenn sie gefasst würden, in der Regel ein Hausverbot ausgesprochen. Und auch im DOC seien Diebe meistens in Gruppen unterwegs – nicht selten als Familie mit Kindern.

Was sich alle Geschäftsleute wünschen, sind Hinweise von anderen Kunden, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Denn meistens setzen die Diebesgruppen auf Ablenkung. Während der eine Teil die Mitarbeiter ablenkt, steckt der andere schnell die Waren in die Taschen.